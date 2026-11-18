IT之家 11 月 18 日消息，对于全球游戏行业来说，今天无疑是一个具有里程碑意义的时刻。《GTA 6》媒体评测正式解禁，这款游戏也成为有史以来评分最高的游戏。与此同时，评测解禁时间恰逢游戏在新西兰正式发售，当地午夜钟声敲响后，玩家开始陆续体验这款期待已久的大作。

一些玩家选择通过调整主机时间等方式，利用时区差异提前进入游戏；另一些人则选择先通过直播观看游戏内容。

IT之家注意到，游戏发售仅 30 分钟，《GTA 6》就打破了 Twitch 平台史上单机游戏最高同时观看人数纪录，而且看起来距离打破整个游戏类别的最高观看人数纪录也只差一步之遥。

根据吉尼斯世界纪录此前公布的数据，Twitch 平台史上单机游戏最高同时观看人数纪录为 128 万人，由《霍格沃茨之遗》于 2023 年创下。

然而，《GTA 6》发售仅 30 分钟，就以压倒性优势刷新了这一纪录。

截至报道发布时，Twitch 平台《GTA 6》专区的同时观看人数已经超过 250 万，每位观众都迫不及待地想提前一睹游戏的真实面貌。

其中，主播阿兰佐卡（Alanzoka）个人直播间的观看人数就达到 22.7 万。其他主播的表现同样惊人，xQc 和 TheBurntPeanut 的直播间观看人数分别达到 9.9 万和 4.8 万。

Twitch 平台多人游戏的同时观看人数纪录，眼下也可能岌岌可危。

根据 TwitchTracker 的统计，《英雄联盟》目前保持着 Twitch 平台多人游戏最高同时观看人数纪录，2022 年 11 月创下的峰值为 311.1 万人。

目前，《GTA 6》的观看人数已经达到这一纪录的约 80%。值得注意的是，Twitch 最大观众来源地美国仍有近半数用户处于睡眠状态。

此外，Valorant 目前保持着 Twitch 单日最高观看时长纪录，达到 3400 万小时。不过，考虑到《GTA 6》目前的火爆程度，这项纪录恐怕也很难维持到今天结束。

事实上，在正式发售之前，《GTA 6》就已经不断刷新纪录，成为游戏史上预购量最高的作品，预购人数至少达到 1000 万。

这一数据是在游戏发售前 9 天公布的，因此到正式发售时，预购人数很可能已经翻了一番。