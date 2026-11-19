IT之家 11 月 19 日消息，虽然《侠盗猎车手 6》（GTA 6）尚未登陆全球市场（美洲仍未解锁），便已在 Twitch 平台创下游戏分类历史最高同时在线观众纪录。

这款游戏于北京时间 11 月 18 日 19:00 从新西兰开启解锁后，各大平台的直播间数量和观众数量便持续增长。Twitch 直播间同时观看人数峰值达到约 330 万，超过此前《英雄联盟》保持的纪录。

据游戏媒体 Dot Esports 报道，《GTA 6》在 Twitch 上的同时观看人数峰值达 3293515 人，略高于《堡垒之夜》此前创下的 3291525 人纪录。《英雄联盟》则以 3145012 人位列第三（2022 年 11 月 6 日全球总决赛 DRX vs T1）。

其他进入 Twitch 游戏分类历史峰值前列的作品还包括《我的世界》《反恐精英》《无畏契约》和《Dota 2》等。其中，《无畏契约》在 2020 年 4 月 7 日创下的约 173 万人峰值，曾是此前游戏直播热度的重要纪录。

需要注意的是，上述排名针对 Twitch 游戏分类，并不代表整个 Twitch 平台所有分类的历史最高纪录。部分非游戏分类，例如 Special Events，曾创下更高的同时观看人数。

Rockstar Games 官方此前确认，《GTA 6》将于各地时间 11 月 19 日登陆 PlayStation 5 和 Xbox Series X|S。随着更多地区陆续开放游戏，Twitch 后续还将公布进一步的首发直播数据。

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