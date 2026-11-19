IT之家 11 月 19 日消息，据《华尔街日报》今日报道，优步（Uber）联合创始人特拉维斯 · 卡兰尼克（Travis Kalanick）公开表示，希望英伟达联合创始人黄仁勋重新担任公司 CEO，并扬言将带领支持者前往英伟达总部抗议，甚至组织员工罢工。

卡兰尼克在美国得克萨斯州奥斯汀举行的 TomorrowX 峰会（IT之家注：当地时间 11 月 17 日至 18 日）上，与长期投资人安东尼奥 · 格拉西亚斯（Antonio Gracias）同台交流。两人均穿着黑色皮夹克，格拉西亚斯打趣称卡兰尼克的外套与黄仁勋的标志性皮夹克十分相似。

卡兰尼克随即表示，必须让黄仁勋回来。他还以开玩笑的语气称，自己将带着一个镶满晶圆的扩音喇叭前往英伟达总部，联合支持黄仁勋的员工举行罢工，呼吁大家“为正义而战”。

他透露，自己曾向黄仁勋发送有关支持其回归的请愿活动截图，并表示相比签署请愿书，组织员工集体离职抗议更有力度。不过，黄仁勋并未回复他的消息。

卡兰尼克将这场风波与自己 2017 年离开优步 CEO 职位时经历的争议相提并论。当时，他也曾面临来自投资者和董事会的压力，最终辞去优步 CEO 职务。

支持黄仁勋回归的声音近期持续扩大。此前，包括特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克、Epic Games CEO 蒂姆 · 斯威尼等科技行业人士公开表达支持，并参与呼吁英伟达董事会重新考虑相关决定的公开请愿活动。

据《卫报》11 月 16 日报道，该请愿活动已获得超过 16.5 万人签名，其中包括多名科技企业高管及投资人士。卡兰尼克也在公开信中表示，黄仁勋是推动技术创新的重要企业家，其此前的行为不应直接成为将其排除在公司之外的理由。