IT之家 11 月 19 日消息，《GTA 6》拥有 Rockstar 迄今打造过的最大规模开放世界，地图中遍布值得探索的地点。据 Kotaku 报道，即便已经游玩超过 130 个小时，仍有不少地方从未在主线剧情中出现，包括一座动物园和一座位于地图北部的小镇。

而据 Rockstar 表示，这是因为《GTA 6》的地图是为“未来”而打造的。

在《GTA 6》正式发售前，Kotaku 曾向 Rockstar 询问地图上至少两座大型赌场的设计。这些赌场虽然出现在游戏地图中，却无法进入，也没有在主线剧情或已体验过的支线任务中被提及或使用。因此，该媒体询问 Rockstar，为何不让主角杰森（Jason）和露西亚（Lucia）进赌场碰碰运气，甚至押上一切赌一把。

Rockstar 设计副总裁斯蒂芬 · 唐金（Stephen Donkin）解释称：“杰森和露西亚的故事并不是引入赌博玩法的合适时机。尤其是考虑到我们力求在整个游戏经济体系中维持的那种微妙平衡。”

这一解释并非没有道理。《GTA 6》是《侠盗猎车手》系列中第一款真正让金钱显得至关重要的作品。游戏过程中，玩家有时甚至需要费尽心思才能凑够买一把新枪或维修汽车的钱。如果允许玩家通过赌场反复读档、押注来轻松赢钱，让主角一次性获得数万美元甚至更多，可能会破坏 Rockstar 希望营造的游戏经济体系，也会影响整个故事的推进。

不过，这些赌场以及其他尚未投入使用的地点，例如细节极其丰富的动物园和大型墓地，未来或许会派上其他用场。

唐金表示：“这张地图是按照长期规划打造的，我们在设计时考虑了许多不同因素。因此，地图上有一些区域能够为未来提供更多选择，以便在游戏玩法或叙事方面有相关需求时使用。”

IT之家注意到，Rockstar 没有进一步透露这些所谓的未来需求具体是什么。不过，从目前的说法来看，公司显然希望《GTA 6》的世界能够在发售后持续扩展，未来可能通过资料片、游戏更新，或者某种在线模式加入更多内容。

当然，目前游戏本身已经有足够广阔的世界供玩家探索。即便是那些远离主线剧情、暂时没有实际用途的地点，也依然值得玩家前往一探究竟。