IT之家 11 月 19 日消息，《GTA 6》是一款规模极其庞大的游戏，包含大量主线任务、支线任务、活动、随机事件和竞速赛事等内容。面对如此丰富的玩法，玩家可能会忍不住想在迎来大结局之前，先清空地图上的所有任务和活动。不过，实际上没有必要这么做。

在此前的 Rockstar 作品中，例如《GTA V》和《荒野大镖客：救赎 2》，玩家都可以在完成主线剧情后重新进入开放世界。不过，不同游戏处理通关后内容的方式有所区别。

在《荒野大镖客：救赎 2》中，制作组会让玩家转而操控另一名角色，在片尾字幕结束后继续完成各种活动和支线任务。而在《GTA IV》中，玩家则可以在通关后继续扮演尼科（Niko）探索世界。事实上，大多数《GTA》系列作品采用的都是后一种方式，但《GTA 6》有所不同。

在《GTA 6》中，玩家在进入最终任务前，会遇到一个非常明确的选择：是否继续推进剧情，迎来最终结局。

完成由多个任务组成的最终剧情，并看到游戏的一个主要结局后，《GTA 6》会将玩家重新带回此前做出选择的那个时间点。

不过，这一次杰森和露西亚会选择拒绝。他们表示自己还没有准备好结束故事，随后重新回到罪恶都市（Vice City）。

之后，玩家就可以继续游玩《GTA 6》，完成地图上剩余的所有内容，也可以自由探索整个开放世界。如果玩家想再次体验最终任务，甚至尝试解锁另一个结局，地图上仍然会保留最终任务的标记。

IT之家注意到，这种处理游戏通关后内容的方式相当特别，与此前任何一款《侠盗猎车手》作品都不太一样。同时，它也让《GTA 6》的结局拥有更多变化空间，最终走向取决于玩家此前做出的选择。Kotaku 编辑没有透露具体结局内容，但表示自己已经体验了其中两个，二者的发展方向截然不同，其中一些情节甚至相当出人意料。

这种设计也存在一个缺点：游戏通关后，整个世界似乎会在某种程度上停滞下来。由于主线故事已经结束，制作组很难再加入全新的大型剧情，否则可能会干扰已经完成的叙事收尾。

不过，完成最终任务后，玩家便能解锁 100% 完成度目标，还可以通过完成特定挑战，逐步获得游戏内的作弊码，从而在罪恶都市尽情体验各种特殊玩法。

所以，不妨把通关后的这段时间当作杰森和露西亚的一次假期。毕竟，在经历了漫长而危险的犯罪生涯后，两人也该好好放松一下了。