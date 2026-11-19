IT之家 11 月 19 日消息，Rockstar Games 解释了为什么《侠盗猎车手 6》（GTA 6）没有加入部分玩家期待的小游戏，例如飞镖和保龄球。Rockstar 联合工作室负责人罗布 · 尼尔森（Rob Nelson）表示，开发团队改变了小游戏的设计思路，不愿意加入任何达不到自身质量标准的内容。

IT之家注意到，飞镖曾出现在此前两款《GTA》系列作品以及《GTA Online》中，而保龄球则曾在《GTA 4》及其资料片中登场。

不过，Rockstar North 联合工作室负责人、同时也是《GTA 6》制作人的尼尔森在接受 VGC 采访时表示，开发团队如今对小游戏有了不同的理解，因此并没有将这些经典项目全部带入新作。

尼尔森坦言：“飞镖这个项目确实有些争议。即使外界认为我们有无限的资金和时间，但事实并非如此。有时候，我们只能承认，自己无法把某个项目做到理想中的水准。”

他解释称，这种设计理念可以追溯到工作室上一款作品《荒野大镖客：救赎 2》（Red Dead Redemption 2）。

“我认为这种变化始于《荒野大镖客：救赎 2》。从那时起，我们就开始把小游戏当作真正的活动来设计。”

尼尔森表示，《GTA 6》中的小游戏必须成为游戏机制的自然延伸，而不是简单地添加几个供玩家消磨时间的互动选项。他还透露，尽管《荒野大镖客：救赎 2》中有一副戏份颇多的达奇棋盘，但开发团队当时在加入国际象棋玩法时也遇到了不少困难。

谈到《GTA 6》中的台球玩法时，他表示：“这就是我们对台球的处理方式。它拥有真正的物理模拟，本身就是一款完整的游戏。”

尼尔森补充说，开发团队更倾向于加入那些能够真实还原现实体验的互动内容。举重就是一个典型例子。

“玩家并不是简单地按下一个按钮，游戏会模拟真实的举重动作。”

他表示，要让这些互动内容达到理想效果，需要投入大量时间进行调试。至于飞镖，团队最终没能完成这项内容。

尼尔森告诉 VGC，如果 Rockstar 决定加入飞镖玩法，就必须确保它的表现足够真实、完整。《GTA 6》中的篮球互动则是一个很好的例子。虽然玩家无法进行完整的篮球比赛，但可以自由跑动、流畅投篮，整个操作过程也保持了良好的一致性。

这位联合工作室负责人坦言，开发团队当时没有足够的资源完成所有想做的内容，而资源限制也是工作室开发其他游戏时经常面临的问题。

他最后总结道：“与其把某个功能做出来，却达不到足够好的水准，不如干脆不做。”

经过 13 年的漫长等待，《GTA 6》终于于本周正式发售。VGC 在评测中将其称为“本世代最佳游戏”。

评测写道：“《侠盗猎车手 6》是一部现代杰作。Rockstar 的开发人员打造了一个非凡的开放世界，在叙事、玩法、画面、音乐和技术等方面都表现出色，创造了真正难以匹敌的体验。虽然存在一些轻微的性能问题，但丝毫没有掩盖这款游戏的光彩。它绝对值得一玩，漫长的等待也完全没有白费。”