IT之家 11 月 19 日消息，据彭博社报道，《侠盗猎车手 6》（GTA 6）已正式发售，这场备受期待的游戏首发盛事，正成为网络主播和内容创作者的流量盛宴。部分主播已经计划通宵直播，甚至连续数日开播，争取抓住这款有望成为史上最大规模游戏发行作品带来的关注度。

亚马逊旗下 Twitch、Alphabet 旗下 YouTube 以及 TikTok 上的内容创作者，正纷纷围绕 Take-Two Interactive Software 旗下这款重磅新作展开布局，希望尽可能从这一流行文化事件中获得流量和商业收益。

为直播平台提供软件服务的 Streamlabs 负责人阿什雷 · 乌尔斯（Ashray Urs）表示：“自新冠疫情以来，我们还从未见过如此规模的盛况。”

《GTA 6》已经在新西兰创造了直播观看纪录：共有 638 万名观众观看主播体验这款备受期待的作品。

作为《侠盗猎车手》系列的新作，《GTA 6》预计在上市后的头几个月创造超过 30 亿美元（IT之家注：现汇率约合 200.42 亿元人民币）收入。目前，该游戏已经成为史上媒体评分最高的电子游戏。

网络红人凯 · 塞纳特（Kai Cenat）周二发布了一支宣传预告片，为自己在 Twitch 和 YouTube 上的游戏马拉松直播造势。这支视频在一天内获得了 240 万次观看。预告片采用电影级制作水准，塞纳特亲自演绎了一场发生在迈阿密毒品窝点的枪战，与游戏今年 8 月发布的预告片中的场景颇为相似。

周三，在收到游戏提前体验版后，塞纳特还迅速祈祷了一番：“上帝，非常感谢你让我迎来这一刻。我已经等了 13 年。”

Twitch 首席产品官迈克 · 明顿（Mike Minton）表示，平台数月来一直在为《GTA 6》发售可能带来的技术压力做准备。此前，游戏预告片发布时的大量观看流量，已经导致 Twitch 和 Netflix 出现服务中断。

明顿表示：“这是我们有史以来规模最大的游戏首发活动。”他透露，周三观看主播试玩《GTA 6》的同时在线观众达到 330 万人，接近此前纪录保持者、Riot Games 于 2020 年推出的《无畏契约》同时在线观众数量的两倍。

“我参与过公司内部的一些应急协调 Slack 频道。现在整个公司都在全力以赴。”

2013 年推出的上一代作品《GTA 5》，在《GTA 6》发售前也迎来了新一轮热度。部分网络主播正是借助《GTA 5》的在线模式走红，他们在游戏高度沉浸的开放世界中扮演角色，上演各种荒诞又有趣的剧情。不过，《GTA 6》的在线模式不会随游戏首发同步推出，而是将在之后上线。

YouTube 在一篇官方博客中表示，围绕《侠盗猎车手》系列的视频内容累计播放量已经达到 9000 亿次。与《GTA 6》相关的发售前视频，累计播放量也已超过 400 亿次。

负责管理塞纳特等网络红人的经纪公司 Night 首席执行官里德 · 达克舍（Reed Duchscher）表示，内容创作者及其经纪团队多年来一直在为这次热潮做准备。他旗下的主播计划持续直播，直到通关游戏为止，甚至会把吃饭和睡觉的过程也放进直播画面中。

达克舍表示：“所有人都预计观众数量会大幅增长。对大多数主播来说，订阅人数也会随之增加，因为他们将延长直播时间。”

这些直播内容还会被剪辑和二次加工，发布到 YouTube 以及 TikTok、Instagram Reels 等短视频平台。创作者很可能会刻意制造搞笑场面和夸张反应，围绕《GTA》系列中类似邦妮与克莱德式的犯罪情侣故事制作话题视频，希望这些内容能在多个平台迅速走红。

不过，《侠盗猎车手》系列长期涉及毒品、性、枪支暴力和犯罪等成人主题，这些内容过去一直让创作者难以吸引广告商。一些品牌不愿意让广告出现在可能引起部分观众反感的内容旁边，例如涉及抢劫的场景。

但这次情况可能有所不同。明顿透露，Twitch 首页的数字横幅广告位已经提前数周售罄。平台推出的一套新系统能够评估内容是否适合投放广告，也在帮助提升广告销售额。

Twitch 表示，围绕《GTA 6》的广告位需求是该系列此前作品的两到三倍。由于主播能够从广告收入中获得分成，他们的收入也有望随之增加。

游戏公司一直将内容创作者视为新作营销的重要渠道，即便是《GTA 6》这样备受期待的作品也不例外。市场研究机构 Sensor Tower 的数据显示，该游戏预售额估计已经达到 16.5 亿美元（现汇率约合 110.23 亿元人民币）。除了推动预购热度，主播和内容创作者还能够帮助游戏在发售后持续维持关注度。

明顿最后表示：“这不是一场短跑，而是一场马拉松。”