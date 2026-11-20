IT之家 11 月 20 日消息，据《商业内幕》报道，今年 9 月，Anthropic 前研究员雅各布 · 考克森因担忧 AI 发展而离职，并在美国引发了对 AI 技术的广泛恐慌。时间来到当地时间 19 日，随着 Anthropic 股票首次上市交易，考克森再次呼吁公众关注 AI 安全问题。

这次，他在接受采访时强调：“他们买不买股票根本不重要。我们必须阻止递归自我改进。”

IT之家注：“递归自我改进”指让先进 AI 系统参与训练下一代 AI，从而推动 AI 能力不断提升。

当天，考克森与数十名抗议者聚集在 Anthropic 旧金山总部外，要求禁止有关技术。

抗议者举着标语、高喊口号，现场还有考克森、OpenAI 前研究员丹尼尔 · 科科塔伊洛和 YouTube 博主罗布 · 迈尔斯发表演讲，随后赶到的 Stop AI 组织成员则封堵了办公楼入口。

AI 安全研究机构 METR 近期发布的独立报告发现，AI 正帮助 Anthropic 加快研发进度。Anthropic 也在 IPO 招股说明书中承认，让 AI 在缺乏监督的情况下完全自主设计下一代模型并不安全，目前正在考虑修改政策，确保前沿 AI 模型的开发仍由人类掌控。

考克森认为，仅靠这些措施还不够。他在演讲中呼吁 Anthropic 游说政府，并与其他企业合作，推动全面禁止递归自我改进。“到了这个地步，企业本身就是问题。2027 年，全球只有少数几个地方能够实现递归自我改进，而这里就是其中之一。”

考克森和科科塔伊洛都提到，私下里经常听到 AI 研究人员表达对技术风险的担忧。科科塔伊洛形容道：“这种事简直就是漫画里那些疯狂科学家式的超级反派才会干的。”