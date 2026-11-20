IT之家 11 月 20 日消息，Take-Two 前 CEO 本 · 费德认为，《GTA 6》将成为 AI 时代全面到来前最后一部采用传统开发模式打造的 3A 大作，游戏行业也将由此告别一个时代。

费德在《财富》杂志撰文称：“《GTA 6》的发布将成为一场文化盛事，带来史诗般的游戏体验。我相信它会是一部杰作，但也会是同类作品中的最后一部。”

IT之家获悉，他认为，原因并非 R 星的质量把控能力下降，也不是 AI 能让游戏开发更快、更省钱，而是《GTA 6》代表着一种即将被 AI 颠覆的创作模式的巅峰。

费德指出，游戏开发过程中，改变方向甚至放弃原有创意，都可能耗费大量时间和技术资源，AI 可以大幅降低改变主意的成本。

费德将 AI 对游戏行业的影响，比作摄影术对绘画的冲击：“摄影术问世时，许多视觉艺术家担心生计受到威胁，其中一些人的担忧确实成真了：委托画家绘制肖像的市场崩溃了。但也有人开始思考另一个问题：接下来我们还能创作什么？摆脱了忠实还原现实的要求后，他们开创了全新甚至颠覆性的艺术形式，包括印象派、立体主义和抽象艺术。我猜想，未来的文化史学家看待《GTA 6》，就像艺术史学家看待最后一批伟大的写实主义画家一样。”

在他看来，《GTA 6》是一种创作模式在媒介边界被打破、全新艺术形式涌现之前所达到的最高成就。