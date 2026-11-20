IT之家 11 月 20 日消息，据路透社报道，当地时间 20 日，Anthropic 上市次日股价下跌，令低迷的 AI 板块雪上加霜。这场备受期待的 IPO，也没能重新点燃投资者的热情。

作为 AI 投资热潮的重要风向标，Anthropic 上市曾被寄予厚望，市场期待借此提振经历一段动荡时期后持续疲软的 AI 板块。

然而，Anthropic 股价报 88.25 美元（IT之家注：现汇率约合 590.6 元人民币），较上市首日的收盘价下跌约 9%。公司完全稀释后的估值约为 1.6 万亿美元（现汇率约合 10.71 万亿元人民币），按已发行股份计算的市值则约为 1.2 万亿美元（现汇率约合 8.03 万亿元人民币）。

短期内，股价仍可能持续波动。随着上市热潮逐渐退去，投资者开始审视 Anthropic 相当于过去 12 个月营收约 40 倍的估值是否合理。

美国合众银行资产管理部门私人市场投资主管考希 · 阿明建议：“我们倾向于对 Anthropic 保持耐心，等公司陆续公布上市后的业绩，再进行评估。”

在他看来，当前估值意味着，市场预期 Anthropic 未来多年都能保持快速增长。

Anthropic 上市也未能扭转市场对 AI 板块的担忧。华尔街主要股指周四大幅收跌，周五的股指期货走势则预示市场可能继续下挫。

美股科技七巨头中，英伟达和 Meta 盘前跌幅均超过 3%，亚马逊和微软跌幅超过 2%。芯片股同样承压，AMD 和闪迪均下跌超过 6%，英特尔跌幅超过 4%。

市场接下来的关注焦点是 OpenAI 可能进行的 IPO。OpenAI 此前透露有望于明年上市，届时将再次检验投资者对 AI 股票的兴趣。

散户 19 日当天买卖 Anthropic 股票的交易额约为 7.72 亿美元（现汇率约合 51.66 亿元人民币），创下研究机构 Vanda Research 自 2012 年开始统计以来，IPO 首日散户交易额的最高纪录。

Anthropic 股价大幅波动，让投资者面临两难选择：究竟应该押注股价反弹，还是防范进一步下跌？Anthropic 股票期权预计下周开始交易，可能进一步加剧波动。

德国贝伦贝格银行指数事件主管卡斯滕 · 黑塞指出，目前的市场环境对 Anthropic 并不有利。

竞争加剧也可能削弱投资者的信心。彭博社最新消息称，苹果正在开发一款能够代替用户执行任务的 AI 智能体，准备加入 OpenAI、Anthropic 和 Meta 之间的市场竞争。