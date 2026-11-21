IT之家 11 月 21 日消息，R 星新作《GTA 6》首部预告片中有一个满脸纹身的“小丑”角色，这一角色在现实中具有对应人物 —— 劳伦斯 · 沙利文（Lawrence Sullivan），也就是“佛罗里达小丑”。

IT之家此前曾报道，劳伦斯 · 沙利文声称 R 星在《GTA 6》中使用了基于他的形象角色，侵犯了肖像权，要求索赔 200 万美元（IT之家注：现汇率约合 1,338.4 万元人民币），后来涨价到 500 万美元（现汇率约合 3,346 万元人民币），最后涨价到 1,000 万美元（现汇率约合 6,692 万元人民币），但 R 星一直没有理会相关索赔“通牒”。后续沙利文放弃了所有的法律威胁，要求 R 星与他合作。

如今，随着 GTA 6 完整演职员名单公布，可以看到劳伦斯・沙利文的确出现在了《GTA6》演员名单中，这意味着双方实际上早已私下达成和解。

参考《GTA 6》通关后庞大演职员名单中，劳伦斯・沙利文的名字列入在“当地居民”（Local Population）演员名单，与数十名其他演员并列。而在游戏中，玩家可以在 Snapmatic 社交媒体应用中看到一段沙利文形象的视频，该角色正在殴打一名长相酷似自己的冒牌货。

此外，劳伦斯・沙利文也在 Instagram 上发布了总结视频，并配文表示：“过去两年，你们一直在拿我说事。现在看看，到底是谁笑到了最后？”