IT之家 11 月 22 日消息，据韩联社报道，今年 1 至 10 月韩国对华汽车贸易逆差达 42.36 亿美元（IT之家注：现汇率约合 283.53 亿元人民币），较去年同期增长 92.7%，已超过 2025 年全年逆差额，创历史最高。

韩国贸易协会与产业通商部数据显示，1 至 10 月韩国对华汽车出口额为 1.6877 亿美元（现汇率约合 11.3 亿元人民币），同比下降 34.9%；进口额为 43.9033 亿美元（现汇率约合 293.86 亿元人民币），同比增长 79.2%，进口规模达到出口的 26 倍。对华汽车贸易收支自 2017 年起已连续 10 年逆差，逆差额从 2022 年的 4,660.5 万美元（现汇率约合 3.12 亿元人民币）扩大至 2024 年的 1.7298 亿美元（现汇率约合 11.58 亿元人民币）。

▲ 特斯拉韩国官网

报道称，中国产汽车的进口增长主要由特斯拉带动。目前在韩国销售的特斯拉大多产自上海超级工厂。据韩国进口汽车协会数据，1 至 10 月特斯拉在韩国新注册 98313 辆，同比增长 105.0%，在进口车市场占有率超过 30%，并连续 9 个月位居月度销量第一。其中 Model Y 注册 78631 辆，是进口车中销量最高的车型。

其他中国品牌也在扩大在韩布局。比亚迪去年进入韩国市场，今年 1 至 10 月新注册量超过 2 万辆；吉利集团旗下极星在韩销售中国生产的车型；极氪已开始销售，小鹏也在推进本土化落地。

另据韩联社此前报道，今年上半年中国已超过德国，成为韩国进口汽车的最大生产国。