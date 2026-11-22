IT之家 11 月 22 日消息，Rockstar 新作《侠盗猎车手 VI》（Grand Theft Auto VI，简称《GTA 6》）因暴力、粗俗语言以及部分裸露内容，被评为成人级游戏。随着游戏正式推出，玩家开始发现，分享包含成人内容的游戏截图和视频也可能带来账号处罚。

IT之家注意到，一名 Xbox 用户因上传了一段海滩场景视频，画面中出现了穿着暴露的游客，结果账号被暂停使用 48 小时。与此同时，一名 PS5 玩家因为拍摄游戏内裸体主义者营地的照片，遭到了更长时间的处罚。

海滩场景也可能触发封号

Xbox Network 默认会自动将玩家录制的游戏视频分享给好友。Reddit 用户 sangobar 分享了自己的遭遇：他上传的一段《GTA 6》海滩场景视频触发了平台审核，最终导致账号被暂停使用两天。

微软随后通过邮件告知，该媒体内容违反了社区标准或《Microsoft 服务协议》。这名玩家表示，自己无法对此次处罚提出申诉。不过，这次封禁并未影响他继续游玩《GTA 6》的单人剧情模式。

sangobar 认为，自己上传的视频并没有出现任何裸体画面，因此这次处罚并不合理。

PS5 玩家同样对平台的成人内容审核标准感到困惑。社交媒体用户 DerrickGott007 表示，自己的 PlayStation Network（PSN）账号被限制使用社交功能一个月。

这次处罚的原因是，他分享的游戏画面中出现了没有穿衣服的非玩家角色（NPC）。

此前，玩家通过一段来自开发版本的游戏视频，首次发现《GTA 6》的莱昂尼达州地图中包含裸体主义者营地。DerrickGott007 曾在其中一个地点拍摄游戏内照片，并将其发送给一位熟人。随后，平台消息系统识别出相关图片包含不当内容，并对账号采取了处罚措施。

问题出在 AI 审核机制？

目前尚不清楚微软或索尼是否安排了人工审核人员检查这些游戏视频和图片，但两家公司都在使用 AI 驱动的内容监控系统。

尤其是 Xbox 海滩视频这一案例，如果由人工审核，审核人员或许能够判断画面并不存在违规内容。

微软此前发布的 2025 年《数字安全内容报告》显示，用户针对误判提出的申诉中，有相当高的比例最终获得成功。这也说明，自动化内容审核系统仍然可能出现误判。

一些玩家认为，过滤游戏中的成人内容不应该成为玩家自己的责任。Xbox 和 PlayStation 在明知《GTA 6》具有成人级评级的情况下，仍然批准了游戏在自家平台发行。

在玩家看来，即便平台认为某些内容不适合传播，最多也应该限制相关媒体内容的分享，而不是直接处罚上传者。

对于 Xbox Series X 和 Series S 用户来说，关闭游戏视频自动上传功能，可以降低遭到类似处罚的风险。

至于 PS5 玩家，在索尼正式作出回应之前，分享《GTA 6》游戏截图和视频时仍需谨慎，尤其是通过 PSN 消息系统发送包含裸露或其他成人内容的画面。