IT之家 11 月 22 日消息，《侠盗猎车手 VI》（Grand Theft Auto VI，简称《GTA 6》）是一款规模庞大的游戏，但如果仔细观察其中的各种细节，就会发现，这个广阔的虚拟世界几乎每个角落都经过了精心打磨。最近，一名曾参与大型通信塔建设和维护工作的内容创作者，就被《GTA 6》中一座通信塔的细节还原程度彻底震撼了。

这名内容创作者名叫 MrMcg92，平时主要游玩第一人称射击游戏和军事模拟游戏。不过，他在现实生活中也曾从事大型通信塔和无线电塔的相关工作，甚至亲自攀爬过这些高塔。

因此，每当他在电子游戏中遇到通信塔时，都会专门进行一次所谓的“通信塔检查”。

此前，他已经检查过《战地》系列、《往日不再》（Days Gone）和《孤岛惊魂》（Far Cry）中的通信塔。虽然这些游戏中的通信塔也有不少不错的细节，但往往存在一些错误，或者缺少现实中真正的通信塔必备的部件。

然而，这次在《GTA 6》中进行检查时，情况完全不同。他被游戏中近乎真实的通信塔细节惊得目瞪口呆。

“我的天哪，兄弟们！”MrMcg92 在走近《GTA 6》中的一座通信塔时激动地说道，“这还是我第一次看到游戏里的塔脚做了接地处理！塔脚不仅有接地装置，还配备了固定鞍座。高强度螺栓上还有双螺母，到处都是双锁紧螺母！”

随后，他又发现一根红色电源线沿着塔身中央向上延伸。他表示，如果塔顶还安装了航空障碍警示灯，自己恐怕会兴奋得不得了。

随着不断向上攀爬，他对 Rockstar 美术团队还原现实细节的能力越发佩服。开发人员几乎把现实中这类通信塔上应该出现的各种小部件都做了出来。

“兄弟们，固定支架上还有标准的 AA 卡箍！面板底部还引出了连接远端射频单元（RRU）的线缆。”MrMcg92 在攀爬过程中继续介绍道。

对于普通玩家来说，这些专业术语可能有些难以理解。但结合他以往的视频、专业知识以及当时激动的反应，不难看出，Rockstar 这次的还原程度确实让专业人士都感到惊讶。

更有意思的是，当他最终爬到塔顶时，发现那里确实安装了一盏红色航空障碍警示灯。

对于一款开放世界游戏来说，能够让现实中的行业专家都忍不住停下来检查细节，本身就是对开发团队的一种高度认可。