IT之家 11 月 24 日消息，据《纽约时报》当地时间 11 月 23 日报道，SpaceX 首席执行官埃隆・马斯克近日向员工表示，公司在人工智能（AI）研发方面正落后于 Anthropic、OpenAI 等竞争对手，因此，与其将数据中心算力全部用于自研 AI 产品，不如出租给竞争对手，以获得更高的商业回报。

三名知情人士称，SpaceX 自 5 月以来一直向 Anthropic、谷歌等企业出租数据中心算力，相关业务每月可带来数十亿美元收入。与此同时，SpaceX 也在开发 Grok 聊天机器人、Grok Bot 等自有 AI 产品，但马斯克认为，公司目前在 AI 模型研发方面尚未达到竞争对手的水平。

马斯克对此感到不满。他曾在一个拥有数百名 SpaceX AI 部门工程师的群聊中分享数据，指出公司在 AI 研发方面落后于竞争对手。此外，他要求部分工程师每周在群聊中汇报工作，以证明其使用昂贵 GPU 的必要性。

《纽约时报》看到的内部通信显示，今年 8 月，马斯克曾短暂将该群聊名称改为“Sell compute because we can't compete”（因为无法竞争，所以出售算力）。他还警告员工，任何在公司竞争落后时浪费 GPU 资源的人都可能被炒，并称这种行为是对团队的背叛。

这一矛盾反映了马斯克 AI 战略面临的现实压力。马斯克于 2023 年成立 xAI，试图追赶 OpenAI 等竞争对手，并投入巨资建设数据中心。随着 SpaceX 于今年 6 月上市，公司需要向投资者展示盈利能力，而出租算力成为一项重要收入来源。

SpaceX 的 AI 业务部门现已更名为 SpaceXSI。《纽约时报》称该部门目前贡献了 SpaceX 超过一半的营收。公司在上市前提交的招股文件中也曾提示，向竞争对手出租数据中心算力可能增加业务运营复杂性。

客户方面，Anthropic 已成为 SpaceXSI 最大客户之一。Anthropic 在今年 11 月提交的 IPO 招股文件中披露，双方于 5 月至 10 月期间签署并修改了多项算力服务协议，合同总额最高可达 1,205 亿美元（IT之家注：现汇率约合 8,051.02 亿元人民币），协议期限延伸至 2029 年。待全部算力交付后，Anthropic 预计每月支付约 31 亿美元，相关算力预计于 2026 年 12 月全部交付。合同在 2027 年 1 月和 3 月结束初始不可取消期限后，双方可提前 90 天书面通知终止协议。

谷歌也是 SpaceX 的算力客户。根据 SpaceX 提交的相关文件，谷歌的协议涉及约 11 万块英伟达 GPU，自 2026 年 10 月至 2029 年 6 月每月支付 9.2 亿美元（现汇率约合 61.47 亿元人民币）。

SpaceX 此前曾大举建设 AI 数据中心。2024 年，马斯克旗下公司仅用 122 天就在美国田纳西州孟菲斯建成 Colossus 大型数据中心。马斯克此后表示，公司已增加超过 100 万块用于 AI 计算的专用芯片。今年 11 月，SpaceX 还宣布计划在亚利桑那州和得克萨斯州投资 740 亿美元（现汇率约合 4,944.2 亿元人民币）建设数据中心。

不过，算力出租业务的扩张也在影响 SpaceX 自身的 AI 研发项目。去年，xAI 首个数据中心 Colossus 的算力使用率还不到一半。当时，多名高管曾建议马斯克出租闲置算力以收回部分成本，但马斯克最初并不同意，直到今年 4 月，Anthropic 主动提出租用算力后，他才改变想法。

随着公司上市，马斯克开始更加严格地审查 AI 部门的算力使用情况。据知情人士透露，他通过每周会议要求工程师说明 GPU 的使用情况，并更加关注如何向 Grok 等 AI 产品的用户收费。

Morningstar Research 分析师尼古拉斯・欧文斯（Nicolas Owens）表示，目前 SpaceX 出租算力获得的收入远高于 Grok。他认为，Grok 目前并非市场领先的 AI 模型，因此 SpaceX 短期内通过出租算力获得的收益，可能高于利用自有服务器运行 AI 产品的收益。

SpaceX 也在调整部分 AI 项目。今年 9 月，公司关闭了马斯克此前推动的 AI 女友项目，该项目曾提供可实时语音交流的动画角色，其中包括能够根据用户指令脱衣的 Ani。

今年秋季，SpaceX 还将部分资源从与特斯拉合作的 Digital Optimus 项目转移出去。该项目原本希望训练 Grok 扮演 AI 白领员工，早期工作包括让 AI 自主游玩《暗黑破坏神》和《英雄联盟》。由于团队未能达到马斯克的预期，特斯拉工程师随后被调往 Grok 核心模型及编程能力研发工作。

此外，SpaceX AI 部门负责人迈克・尼科尔斯（Mike Nicolls）本月宣布解散负责 Grok Imagine 图像和视频生成工具的 60 人团队。尼科尔斯在内部备忘录中表示，此次调整旨在让组织架构和资源配置更加符合关键业务优先事项。在本月的一次员工会议上，尼科尔斯还多次强调，SpaceX 在 AI 领域落后于 Anthropic。

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