IT之家 11 月 24 日消息，当地时间 11 月 23 日，美国证券交易委员会（SEC）披露的 Form 4 文件显示，Anthropic CEO 达里奥 · 阿莫代伊（Dario Amodei）于 IPO 上市当天出售了 3,378,378 股 Class A 普通股，成交价格为每股 83 美元（即 IPO 发行价）。

按该价格计算，交易总额约为 2.804 亿美元（IT之家注：现汇率约合 18.73 亿元人民币）。

截至 11 月 23 日美股收盘，Anthropic 股价报 87.64 美元，当日下跌 1.27 美元（-1.43%），总市值约 1.15 万亿美元（现汇率约合 7.68 万亿元人民币）。

文件还披露，2026 年 11 月 19 日，Anthropic 从阿莫代伊持有的股份中扣留了 345,011 股，用于履行其已归属限制性股票单位（RSU）所涉及的所得税预扣及缴纳义务。

此外，文件列出了由阿莫代伊行使投资或投票控制权的信托所持有的 35,932,660 股 Class A 股票。文件未申报阿莫代伊此次交易依据 Rule 10b5-1 交易计划进行。

此次申报同时披露了股票出售、股权税款扣留以及信托持股等信息。其中，信托持股数量与阿莫代伊个人直接出售的股份属于不同项目，不能简单合并计算为其个人直接持股。