IT之家 11 月 24 日消息，据科技媒体 TechCrunch 昨天报道，Anthropic 现已推出 Claude Ship Beta 测试版。这是一套 AI 智能体组成的工具，可自动完成代码审查、修复和批准等工作。

IT之家从原报道获悉，Claude Ship 包含 Code Review、PR Steward 和 Claude Approvals 三项功能。其中 Code Review 已正式开放使用，另外两项目前处于 Beta 测试阶段。

在这些工具中，PR Steward 主要负责处理 CI 检查失败、合并冲突，以及 Code Review 提出的反馈问题。每次代码推送完成后，它会在评论说明自己修改了哪些内容，以及在必要时如何撤销这些修改。

Claude Approvals 可根据开发团队制定的审批政策执行审批工作，这些政策将以文件形式保存在代码仓库中。审批过程可以综合多种信号，包含 Code Review 的检查结果，以及企业自行开发的分类器所提供的信息。相关审批政策可以直接使用自然语言编写。

由于这套工具仍处于 Beta 测试阶段，Anthropic 建议团队首先以观察模式运行审批功能，在不实际执行审批的情况下观察其判断结果。团队还可以选择先在单个代码仓库中启用该功能，并设置每月支出上限，以便更好地控制整个流程。