IT之家 11 月 24 日消息，今日，工信部运行监测协调局发布前三季度数字产业运行数据。

前三季度我国数字产业实现收入 32.41 万亿元，同比增长 14.8%，增速较上年同期加快 5.2 个百分点。其中，生成式人工智能产品应用普及率已超 50%。

数据显示，我国前三季度数字产业实现利润 2.78 万亿元，同比增长 23.4%，增速较上年同期提升 14.9 个百分点，收入利润率 8.6%，较上年同期提高 0.4 个百分点。工信部将利润增长归因于人工智能需求旺盛与出口增势强劲的双重拉动。

数字制造业是收入增长的主要来源。规模以上计算机、通信和其他电子设备制造业实现收入 14.9 万亿元，同比增长 21%，利润总额 9852 亿元，同比增长 1 倍。服务业部分收入 13.09 万亿元，同比增长 7.3%，其中软件和信息技术服务收入 11.8 万亿元，信息技术服务收入占比升至 69.5%。

算力基础设施的扩张为 AI 应用提供了底座。截至 9 月底，我国智能算力规模达 2592EFLOPS（IT之家注：EFLOPS 指每秒百亿亿次浮点运算），同比增长 146%；同期 5G 基站总数达 525.4 万座，其中 5G RedCap 基站 290.9 万个，千兆光网 10G PON 端口 3340 万个。

终端侧的表现更为直观。三季度国内超 20 款人工智能手机和电脑新品集中发布，旗舰产品具备端侧自主执行任务能力。前三季度重点平台智能眼镜销售额同比增长 1.1 倍，具身智能机器人销售额同比增长 22.6%。开源鸿蒙生态设备数量已超 13.5 亿台，社区贡献者超 1.4 万名。

区域分布上，收入规模前 10 大省（市）合计完成收入 26.84 万亿元，占全国总量的 82.8%。中部地区增速较快，实现收入 4.66 万亿元，同比增长 32.2%，高于全国 17.4 个百分点，安徽、湖北、河南增速领先。围绕集成电路、人工智能等领域，各地已累计培育建设 22 个国家级先进制造业集群。

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