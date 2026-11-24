IT之家 11 月 24 日消息，当地时间 11 月 23 日，参与使用 Claude 研究黎曼猜想的数学家 Levent Alpöge 在 X 上发文，承认自己做了一些傻事，并对此前公布的证明材料及相关争议作出解释。

首先，他表示最受争议的「超 25 万页」证明文档实际上只是一个玩笑，他根本没打算发布如此庞大的可读版证明材料。他表示，自己发布的 Lean 代码确实“满是垃圾”，但可以编译通过。他认为外界对这些冗余代码的批评“完全合理”，自己本应清理。

此前，Alpöge 于 11 月 20 日在个人网站发布一份 4 页说明，称自己与 Claude 合作发现了黎曼猜想的证明，方法同样涵盖广义黎曼猜想。该证明没有以传统论文形式发布，而是以 Lean（一种可由计算机逐步检验数学推理的证明助手）形式化代码公开。

据《对话》（The Conversation）报道，他当时解释称论证极其冗长，由 AI 生成的英文说明篇幅“达到 25 万页以上”，把这样一份难以阅读的文本发布出来并不合适，因此只放出 Lean 代码。

Alpöge 在回应中表示，他自认为这种大数字极其好笑，原本希望通过主定理中对实数全序关系的冗长表述，让读者意识到 25 万页只是夸张说法，但没想到大家却当了真，而他在公布后的几天里不想在社交媒体上发言，所以这几天一直没有回应。

他还提到，自己此前提到的 YM4 存在性工作中“慢慢处理 6 万页垃圾内容”同样是玩笑，只是评审委员会要求提供 Lean 后，他觉得浪费了时间。

他表示，陶哲轩曾建议不要在论文里开玩笑，而他硬塞进去的《谋杀绿脚趾》（The Big Lebowski）梗也让他明白了这一点。他说，自己不愿让任何“垃圾”写作稿附在这一问题上，又觉得写不出可读的东西，于是转向 Lean，一味追求篇幅。

对于公开的 Lean 代码，Alpöge 承认代码满是垃圾，但可以编译，也接受所有批评。他表示，自己本应提前清理这些代码，但由于一些难以解释的技术原因，整理过程比预想中困难。

第三点，Alpöge 还回应了数学家 Scott N. Armstrong 对其研究习惯的批评。他表示，即便在学生时期，也有定理花了他近十年才整理成文，这次他希望能更负责。他说自己写的时候相当随意，估计其中大部分最终并不必要，未来有望大幅简化。

第四点，他说自己忘了强调他认为的核心。在他看来，这类论证是对定义进行插值时的原始输入。数域领域目前还没有相应 H¹ 对象，对外行来说，人们为定义而苦苦争取这些论证的原因也未必一目了然。

他认为，这一研究思路的核心并不是让证明变得越来越复杂，而是希望最终能够找到更加简单的数学框架。

他还表示，自己一直认为黎曼猜想的证明理应足够简单，如果研究过程中出现了大量真正困难的环节，反而说明现有数学框架可能还不够完善。

针对外界似乎有人把他的话理解为证明存在问题，他对此感到困惑，并反问：「不，我并不是在质疑证明。它几天前就已经通过验证了，不是吗？」

IT之家此前报道，Lean FRO 和 Mathlib Initiative 已于 11 月 21 日发布联合声明，表示对 Alpöge 的证明具有充分信心。

两大组织确认，相关 Lean 代码能够正确编译，证明所使用的定理与 Mathlib 中经过核验的黎曼猜想定义一致，并且相关证明已经通过 Lean 官方内核以及多个独立证明检查器的验证。