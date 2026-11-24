IT之家 11 月 24 日消息，据央视新闻报道，在巴巴多斯政府和联合国共同主办的“人工智能安全布里奇敦特别峰会”上，联合国秘书长古特雷斯表示，各国应对 AI 风险的能力存在巨大差距，不应允许 AI 加剧和加深全球不平等现象。

古特雷斯呼吁建立一个由可信且独立的监督机制支持的 AI 风险管理多边框架。他表示，AI 系统正变得越来越强大，并被更广泛部署。然而，不受控的数字技术所带来的风险同样也在迅速增长。

古特雷斯认为，对各国来说，并不存在应对 AI 风险的单一模式。各国应就新兴风险建立共识，通过可类比的评估、统一的术语以及从严重事故中汲取的经验来提升彼此协作能力；同时，应强化各国对 AI 系统在本地环境下安全运行进行检测的能力。

巴巴多斯总理米娅 · 莫特利表示，在 AI 应用和监管方面，安全与包容密不可分。倘若一国无力理解、监管 AI 系统，就无法保护本国人民。各方都需具备行动能力，维护全球多样性。

来自政府机构、科技企业、AI 安全机构、学术界以及民间机构的 250 多名代表参加此次峰会。会议形成了关于开展 AI 安全行动的倡议，提出各国政府、私营部门、金融机构和基金会等应加大对全球南方国家 AI 能力建设的投入。

综合IT之家此前报道，古特雷斯曾在今年 9 月呼吁对人工智能实施监管，以避免出现企业权力泛滥、杀人机器人横行的反乌托邦未来。他还直言：“我们不能忽视已经出现的担忧，尤其不能忽视那些亲自参与 AI 开发的人提出的警告。地缘政治分歧确实存在，也可能诱使各方采取冒险做法。然而，世界承受不起在 AI 安全领域不断的恶性竞争。”

相关阅读：