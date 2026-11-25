IT之家 11 月 25 日消息，宾利的越野取向添越，已经从网友热议的新奇想法，变成品牌首席执行官不排除量产可能性的项目。弗兰克-斯特芬 · 瓦利泽（Frank-Steffen Walliser）接受 Automotive News 采访时表示，今年一月亮相的添越 X 概念车，在公司内外引发的反响超出了他的预期。

IT之家注意到，瓦利泽没有公布量产时间，但他称这个项目“已经提上日程”，对于在职首席执行官来说，这相当于在不正式官宣新车的前提下，给出了最接近确认的表态。

瓦利泽在采访中说，市场对这款 X 概念车的反馈“好得出乎意料”。当被直接问到宾利是否考虑将它量产时，他回答：“是的，这个项目已经在推进中。什么时候能落地，还要看后续进展。”

这代表品牌已经有量产意向。不过动力总成、版本名称、上市时间都还没有敲定，宾利也没有说明量产车型会沿用 X 标识，还是改用别的名字。

现款添越作为第一代车型，自 2016 款起上市销售。瓦利泽确认新车将会换代，但除了外观和底盘架构会调整之外，没有透露具体时间和改动细节。

越野衍生款最合理的推出时机，就是这次换代。其可以从头开发适配新平台，而不是在老旧平台上改造。宾利还没有确定 X 这套越野设计是和换代车型同步推出，还是晚一步上线。

引发这次讨论的概念车亮相于奥地利的 FAT 冰雪拉力赛，原型是拥有 641 马力的双涡轮 W12 发动机添越 Speed。在原型车基础上，宾利把底盘离地高度抬高超过 2 英寸，轮距加宽近 5 英寸。

其最小离地间隙超过 12 英寸，涉水深度可达 21.6 英寸。对于一款带有飞翼 B 标的豪华 SUV 来说，这样的参数十分亮眼。概念车还配备锻造 22 英寸轮毂以及全地形轮胎，整套越野专属硬件就此配齐。

当然，这不代表量产车会和概念车完全一致。悬架行程、轮毂尺寸、涉水深度这类参数，在工程师从展车概念转向符合碰撞法规、排放法规的市售车型时，往往都会调整。

无论最终版本如何，这款越野添越依旧会采用燃油动力。瓦利泽再次确认，添越车系会和品牌纯电 SUV 托卡尔（Torcal）并行销售，后者计划 2028 款上市。这样一来，宾利就同时拥有燃油旗舰 SUV 和纯电旗舰 SUV，而这款越野衍生车型，会成为燃油产品线里的第三大支柱。