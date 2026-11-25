IT之家 11 月 25 日消息，吉利汽车今日宣布，吉利缤越第 150 万辆正式下线。
官方表示，吉利缤越热销全球 70 个国家和地区，连续 3 年稳居 A0 级燃油 SUV 销量榜首。
据IT之家此前报道，2026 年 10 月 27 日，2027 款吉利缤越超能版上市，共推出 3 款车型，售价 6.68 万 — 7.88 万元，限时先享价 5.98 万 — 7.18 万元，搭载 Flyme Auto 2 智能座舱系统，车身尺寸为 4345*1800*1609mm，轴距 2600mm。
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吉利缤越是吉利 BMA 基础模块化架构下的首款 SUV，于 2018 年 10 月 31 日正式上市，当时共推出 5 款车型，官方指导价为 7.88 万 —11.88 万元。
初代缤越提供两种动力组合：G-Power 260T 车型搭载吉利与沃尔沃联合研发的 1.5TD 发动机，匹配 7DCT 湿式双离合变速箱；G-Power 200T 车型搭载吉利自主研发的 1.0TD 发动机，匹配 6MT 变速箱。其车身长宽高为 4330×1800×1609mm，轴距为 2600mm。
缤越家族后续还衍生出缤越 COOL、缤越 L 等车型。其中缤越 COOL 于 2022 年 8 月 9 日上市，共推出 3 款车型，官方指导价为 9.98 万 —11.98 万元。
缤越 L 于 2024 年 11 月 27 日在成都上市，与缤越家族 100 万辆下线同期举行。该车长宽高分别为 4380/1800/1609mm，轴距 2600mm，搭载最新一代 1.5TD 发动机，最大功率 133 千瓦，峰值扭矩 290 牛 · 米，匹配 7 速湿式双离合变速箱，0-100 公里 / 小时加速时间 7.6 秒，百公里综合油耗低至 6.35 升。
吉利缤越由吉利湘潭制造基地生产。其销量里程碑节点为：2018 年上市首月销量突破 1 万辆，2020 年 6 月突破 20 万辆，2022 年 6 月突破 50 万辆，2024 年 11 月突破 100 万辆。