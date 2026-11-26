IT之家 11 月 26 日消息，宾利公布了 Torcal 发光格栅的细节，该车是宾利首款纯电车型。前格栅由 76 个独立加工成型的钻石形元件组成。夜间，超过 26 万个激光钻孔的微孔以及藏在表面之下的 202 颗 LED 会让整个设计亮起来。

IT之家注意到，夺目的格栅之外，还搭配了一套全新的大灯方案，配备 Micro LED 投影模块，可对光束进行更精确的控制。这套新灯组在克鲁（Crewe）设计完成，对宾利最具辨识度的设计特征之一作出了全新的诠释。

车头一直是宾利最具辨识度的部分之一。Torcal 在此基础上继续延伸，从欧陆 T（Continental T）的格栅中汲取灵感，同时赋予其彻底的现代演绎。

最终呈现的是一种立体设计，由 76 颗大小不一的水晶状钻石组成，每一颗都由手工单独装配。

每个钻石形元件都由独立的透明罩保护，该罩所用材料与涂层与大灯相同。白天，格栅看上去像是一块经过雕塑的金属表面；而当夜幕降临，整个总成便会亮起，让 Torcal 拥有极具辨识度的发光前脸标识。

细节上的讲究也延伸到格栅周围的金属边框。边框上有超过 26 万个细小的激光钻孔，下方布置了 202 颗 LED，使光线均匀分布于整个表面。灯光关闭时，边框仍保持传统金属格栅的外观。

宾利还对这款格栅进行了大量耐久性测试，包括耐磨测试和碎石冲击测试，以确保它能经受日常使用。此外，一套主动式冷凝管理系统有助于让透明罩长期保持通透。

买家可以在两种格栅版本中选择，其中包括亮饰套装（Bright Pack），配有金属质感罩盖的钻石形元件。

宾利汽车设计总监罗宾 · 佩奇（Robin Page）阐述了这一新设计背后的思路：“我们并不是单纯想做一个发光格栅。我们的目标是打造宾利下一个标志性的面孔。从品牌传承中汲取灵感，我们把精致的钻石工艺与先进的照明技术结合起来，为 Torcal 创造出独具一格的新身份 —— 无论白天还是夜晚，都一眼就是宾利。”

Torcal 的新照明技术并不局限于格栅。每个大灯集成四个灯光模块，其中包括两个各含 16,000 像素的垂直 Micro LED 投影模块，以及用于近光和远光的常规模块。

据宾利介绍，该系统的照明强度足以让人在 1 公里的距离外阅读书籍。

两个 Micro LED 投影模块分工不同。上方单元覆盖 40 度角范围，照亮驾驶员视野的边缘，这在过弯时尤为有用，有助于改善弯道内侧的可见度。下方投影模块的光束更窄，为 20 度，能够把光线更精确地聚焦到需要的地方。

该系统还能自适应调整光线分布，在改善驾驶员视野的同时减少对其他道路使用者的眩光。配合发光格栅，新大灯让宾利 Torcal 在夜间拥有独特的外观。