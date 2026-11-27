IT之家 11 月 27 日消息，据央视新闻今日报道，韩国教育部 27 日公布的数据显示，截至 11 月 25 日，在 2027 学年度大学修学能力考试（高考）中已查处作弊行为 474 起，较去年同期的 279 起增加 69.9%。其中，涉及智能设备的作弊行为达到 112 起，是去年的 3.6 倍，接近全部作弊案例的四分之一。

韩国代理教育部长崔恩玉当天在国会教育委员会全体会议的工作报告中指出，今年高考作弊行为中，利用智能设备作弊的情况由去年的 31 起增至 112 起；单纯涉及电子设备的违规行为 51 起，同比减少 2 起；不服从监考人员指示等其他违规行为 57 起，同比增加 38 起。

针对利用智能设备实施的严重作弊行为，教育部已于本月 23 日对 6 名考生提出刑事控告。为防止类似事件再次发生，教育部计划今后加强检查，从源头上阻止可能用于作弊的物品被带入考场。

此外，教育部还将把高考和校内考试的监管标准扩大至其主管的 6 类国家级考试，并提高作弊处罚力度。

据IT之家此前报道，韩国政府为查获考场内未上交的手机，向考生与普通民众同步发送了紧急灾难通知短信。短信发送后，处于开机状态的手机将鸣响 10.5 秒警报。韩国行政安全部与教育部表示，除开考前外，还将在考试期间不定期追加发送。除此之外，防止考生利用 AI 作弊，韩国也会临时屏蔽高考考场及周边 100 米内公共 WiFi。

近期，韩国发生多起利用人工智能工具作弊事件，引发民众广泛担忧。针对在考试前几天人工智能（AI）作弊的指导方针被不断修改，导致考生和教育界陷入“混乱”，这一批评进一步加剧。韩国教育部长官崔教振于 11 月 22 日辞去职务，为韩国 2027 年度大学修学能力考试（韩国高考）期间防范高科技作弊措施不足引发混乱而承担责任。

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