IT之家 11 月 28 日消息，据华为数字能源分享，在联合国工业发展组织 60 周年纪念活动期间，雅砻江流域水电开发有限公司（简称“雅砻江公司”）与华为联合打造的“AI 赋能绿色能源方案”荣获“2026 年全球可持续工业 AI 解决方案奖”。

▲ 雅砻江公司与华为联合荣获“2026 年全球可持续工业 AI 解决方案奖”

据介绍，该奖项由联合国工业发展组织（UNIDO）、联合国贸易和发展会议（UNCTAD）、联合国数字与新兴技术办公室（ODET）、国际电信联盟（ITU）、联合国发展协调办公室（UNDCO）以及世界机器人合作组织（WRCO）面向全球首次发起，共收到来自 61 个国家 220 余份提案。

雅砻江公司与华为联合打造的“AI 赋能绿色能源方案”从中脱颖而出。该方案落地于世界级流域型清洁能源大基地标杆 —— 雅砻江柯拉光伏电站。

参考IT之家此前报道，2023 年 6 月，雅砻江两河口水电站水光互补一期项目 —— 位于四川省甘孜藏族自治州雅江县柯拉乡的柯拉光伏电站并网发电，标志着全球首个百万千瓦级“水光互补”电站正式投产。

公开资料显示，雅砻江柯拉光伏电站是全球最大、海拔最高的水光互补电站。该项目首次将全球“水光互补”项目规模提升至百万千瓦级。电站通过 500kV 输电线路接入 50 公里外的两河口水电站，实现光伏发电和水电的“打捆”送出。电站投产后年平均发电量 20 亿度，每年可节约标准煤超 60 万吨、减少二氧化碳排放超 160 万吨。