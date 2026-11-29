IT之家 11 月 29 日消息，一份新报告显示，《GTA 6》在 Xbox Series S 上使用 AMD 的 FSR 超分技术，但性能更强的同系列主机 Xbox Series X 却没有采用这项技术。

Xbox Series X 版《GTA 6》依靠 Rockstar 自研的时间抗锯齿超分方案，将画面拉伸至 4K 分辨率，不过不少玩家更青睐 FSR 技术。Take-Two 与 Xbox 的发行合同里包含一项功能对等条款，玩家认为，这一条款或许能让 Rockstar 在后续更新中，为 Xbox Series X 版《GTA 6》加入 AMD FSR 超分功能。

IT之家注意到，推特账号“Xbox News for Koreans”发现了 Take-Two 和 Xbox 发行协议中的这条功能对等条款，玩家据此推测未来 Xbox Series X 版《GTA 6》有可能支持 AMD FSR。该条款原文写道：“双方应本着诚意开展合作，解决可能影响 Xbox 版本硬件功能更新实现功能对等的各类问题。”

简单来说，这条条款意味着，如果游戏通过更新在竞品平台新增了某项功能，Xbox 版本也需要配套加入对等的功能。PS5 Pro 版本依靠 PSSR2 技术实现《GTA 6》画面超分，因此部分玩家提出，按照 Take-Two 与 Xbox 的这份协议，官方可以为 Xbox Series X 加入 FSR 4.1 这类同级别的超分技术，以此维持功能对等。