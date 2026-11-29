IT之家 11 月 29 日消息，特斯拉正打算收购一家生产人形机器人相关设备的德国企业。据德国《商报》（Handelsblatt）报道，特斯拉已要求德国联邦卡特尔局批准其收购 Emag，后者是一家位于斯图加特附近萨拉赫（Salach）的机床制造商。反垄断机构在周五列出了这笔交易，但没有提供更多细节。

Emag 生产的是用于批量制造金属零部件的机床和生产系统，其中就包括人形机器人所用的驱动系统。

特斯拉近期新设立了一家公司，名为 Tesla Machining Technologies Management SE。这家公司的负责人包括特斯拉德国的销售经理、一名美国机器人工程师，以及柏林超级工厂（Giga Berlin）的人力资源负责人。据报道，其营业地址就设在 Emag 位于萨拉赫的总部。

随着机床行业整体放缓，Emag 一直处境艰难，据报道其此前就在寻找投资者。该公司最近宣布了裁员计划，其中萨拉赫总部约 300 人。

这笔交易会让特斯拉对自己量产 Optimus 所需的机器拥有更多掌控。特斯拉上个月已在弗里蒙特（Fremont）启动 Optimus 生产，用的是此前 Model S 和 Model X 生产线占用的厂房。特斯拉在弗里蒙特的目标是年产 100 万台机器人，而正在筹建中的规模更大的得州超级工厂（Giga Texas）产线，目标最高可达 1000 万台。

德国已经是该计划的一部分。特斯拉有数十条 Optimus 子生产线是在德国制造并完成测试，之后再运往弗里蒙特。

IT之家注意到，马斯克近期还表示，特斯拉很可能把 Optimus 租给客户使用，而不是直接出售。他也一再强调，“Optimus 将是有史以来规模最大的产品”。

这笔 Emag 交易仍需德国反垄断监管机构批准，更多细节预计会在未来几周内浮出水面。