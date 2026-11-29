IT之家 11 月 29 日消息，近日，苹果 iPhone Duo 内屏问题再度引发热议。起因是一韩国女主播在直播时，准备展开自己的 iPhone Duo，不料内屏当场“爆裂”。

录屏画面显示，伴随着“咔哒”碎裂声，女主播成功将 iPhone Duo 展开，但在开启瞬间，内屏中央折叠区域瞬间出现裂纹，并伴有亮线显示异常问题。同时，内屏也出现了漏液，且在二次折叠展开后，漏液面积迅速扩大，相关过程也被录屏记录了下来。

据IT之家此前报道，苹果首款折叠屏手机 iPhone Duo 在 10 月 23 日正式上市后，有消费者反映手机内屏存在沿折叠区域开裂、出现亮线等问题。苹果公司在向新华社记者提供的声明中承认少量设备存在内屏问题，但未公布故障原因及受影响设备数量。

博主 @Kang 本月初在微博发布爆料，称 iPhone Duo 的铰链问题已经基本查清，根源“在于两家供应商中的其中一家提供的原材料存在问题”。他表示，苹果可以通过设备序列号识别可能受到影响的产品批次，但目前尚不清楚苹果是否会开放序列号查询工具，以及是否会主动为用户更换设备。

iPhone Duo 的铰链总成主要供应商为美厂安费诺（Amphenol）和台厂新日兴，液态金属铰链轴则由宜安科技（Yian Technology）供应，铰链 / 金属支撑片由 Fine M-Tec 供应，其中 Fine M-Tec 于 10 月 26 日发布声明，否认产品质量问题与该公司供应的零部件存在质量缺陷有关。

此外，先前有所谓“富士康员工”向媒体“界面新闻”透露，由于此前生产产能紧张，苹果此前曾降低过一定良率质检标准以保证供应。不过上述说法未得到苹果官方证实。后续还有一位“接近 iPhone Duo 供应链的知情人士”回应界面新闻，称“苹果内部并未采取过下调良率质检标准等类似举措”。

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