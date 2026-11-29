IT之家 11 月 29 日消息，据科技媒体 Wccftech 今天报道，随着台积电因芯片订单激增不堪重负，三星正成为亚马逊和谷歌下一代 ARM 服务器 CPU 的潜在供应商。

据报道，三星、谷歌都在为自家服务器定制处理器寻求供应链多元化。三星希望凭借自家的 2nm 工艺，争取 Graviton 6 和 Axion 3 两款芯片的代工订单。这两款处理器预计将在 2027 年下半年推出，三星正在加快 2nm 工艺的优化工作，尤其是针对高性能计算（IT之家注：HPC）负载进行调整。

从大规模量产时间来看，亚马逊和谷歌很可能会暂时依靠台积电完成首批订单。与现有的 Graviton 5 相比，Graviton 6 计算性能最高可提升 25%。

电子设计自动化（EDA）企业 Cadence 曾于今年 9 月确认，亚马逊旗下芯片设计部门 Annapurna Labs 正在使用其工具设计下一代 Graviton 处理器。三星一直与 Cadence 在先进制程领域保持密切合作，以确保 ARM 架构服务器芯片具备设计就绪条件。亚马逊与 Cadence 的合作关系，以及三星与 Cadence 的技术合作，可能成为亚马逊未来选择三星作为代工合作伙伴的重要因素。

推动亚马逊和谷歌寻找第二家代工厂商的主要原因，是服务器 CPU 需求迅速增长，同时台积电的产能瓶颈日益严重。

调研机构 TrendForce 曾指出，Agentic AI 工作负载的普及正在改变数据中心的硬件配置，使传统 CPU 与 AI 加速器之间通常为 1:8 的配比，逐渐缩小至 1:1 到 1:2。与此同时，台积电先进制程产能也面临严重限制。行业估算显示，尽管台积电预计明年将 3nm 产能扩大 40%，但其 2026 年仍有约 60 万片 3nm 晶圆的需求无法得到满足。

三星显然希望抓住这次机会。大量订单将有助于显著提振其晶圆代工业务营收。不过，三星目前可能面临的最大障碍，是如何稳定 2nm 工艺的良率。正如我们今年早些时候报道的那样，三星当时的 2nm 良率约为 60%。