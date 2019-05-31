【WWDC 2019专访】IT之家对话开发者邓国雄：没有丰盈的内心，做不出好的作品

一年一度的苹果全球开发者大会（WWDC）将于北京时间6月4日凌晨1点在美国加州圣何塞开始举行，届时IT之家将应邀前往参会并全程直播，敬请关注。



学生开发者奖学金是每年WWDC的重头戏之一，目的是鼓励更多学生加入编程。在WWDC 2019召开之前，IT之家联系到了今年学生奖学金获得者之一的邓国雄。

联系上邓国雄的时候，他的身份已经不仅是一名学生，还即将成为腾讯音乐娱乐有限公司前端开发工程师的一员。而参加WWDC全球开发者大会，对于刚刚毕业拿到offer的他而言，无疑是开启人生新阶段的最佳礼物。

今年，邓国雄和他的团队开发的应用《双生日记》（点此下载）在由浙江大学和苹果公司联合主办的移动应用创新大赛中获奖。《双生日记》这款应用鼓励用户书写和记录自己的心情，并通过自究的NLP情感分析算法分析出用户的情绪状态，配合专业的心理学知识，为用户生成定制化的、科学的情绪管理方案。这款应用从2018年4月立项，历经30余个版本的迭代，目前已累计注册用户达1万人，累计收到200多条反馈。

我们的采访就是从这款应用开始。

在采访之前，IT之家小编先对《双生日记》这款应用进行了一番体验，作为一款日记应用，《双生日记》是独特的，这首先体现在它的名字上。“双生”，很有意思，若你没有深度使用过这款应用，一定会好奇“双生”背后具体有什么内在的含义。邓国雄表示，主要有两方面的含义，一是指你遇见的另一半——系统匹配的性格合适的笔友，二是指产品的人格分析和情绪记录让你遇见更真实的自己——日记其实就是自我对话。

这样的产品思路听起来颇有一种“我是谁？”的哲学意味。事实上，邓国雄研究生攻读的正是中山大学的哲学系。喜欢哲学，源于邓国雄在他大一寒假那年罹患的一场大病，那时候只能躺在病房里一动不能动，很痛苦，但换个角度看，也让邓国雄有了足够的时间去认证思考人生，思考一些形而上的东西。

当然，哲学意味只是加深了产品的内涵，真正让邓国雄开发这款App的根本动力，还是他

本人很喜欢写日记的爱好。

我希望能有一款日记软件，它不仅仅只是记录日记的工具，更多的，我希望它能帮助人们改善自身的情感状态。

邓国雄如此说道。

还有一个有趣的事情，《双生日记》这款应用开发的契机，来自《你的名字。》这个电影，里面有一款类似的日记软件，邓国雄觉得，自己可以通过实现、完善、丰富电影中的这个软件，来让心目中理想的日记软件变为现实。

而对于《双生日记》中颇具特色的情绪分析的功能，邓国雄介绍称，这其实是2.x版本才引入的一个重要模块，这个模块也在后续的版本中作为核心功能保留了下来。他表示，不希望将《双生日记》做成一款单纯记录的工具软件，也不希望它变成一款社交软件，而是希望这款产品能发挥日记的最大功效。日记不是流水账，记录了就记录了，他们希望用户能通过写日记这个行为，来改善自身的情绪，更加乐观、积极地去面对生活。

进一步体验《双生日记》，你会发现这是一款成熟度比较高的应用，不仅是产品的功能性，在UI交互设计语言、审美方面，也很工整美观和大气，和大部分学生作品明显不同。显然，拥有这样的完成度，仅靠邓国雄一个人是不够的，在他背后，还有一个由学生组成的开发小团队，名为“零熊”，他们还开发过“一图”、“四时”这样的产品，第一个字都和数字有关。《双生日记》也延续了这个习惯。

回忆起和团队一起开发产品的时光，邓国雄看起来充满感恩。他表示，开发过程中其实受到了团队其他成员很多方面的照顾和帮助。他还回忆了和AI工程师一起训练NLP情感分析模型的经历，传统的情感分析是单一维度的区分积极和消极，而团队成员们喜欢将它用在心理学层面上，于是他们找来了学校心理学实验室的同学帮助做量表和问卷，之后还要去找数据集打上量表分析出来的标签。几十万条数据单靠团队打标签是很累的工作，幸运的是他们号召到了同校的师弟师妹们一起帮忙。

大家的贡献令我十分感动。我想这是开发过程中让我印象最深刻的记忆了。

邓国雄说。

由于是学生组成的团队，在运营方面很不成熟，尽管也曾策划过七夕节活动，并且是通宵进行，但是拉活数据并不理想。不过，邓国雄还是很喜欢大家一起策划、一起奋斗这件事本身的，这样的经历确实很让人印象深刻。

随着邓国雄拿到腾讯的offer，未来即将走上工作岗位，这和个人团队之前，显然需要做一些平衡，无论时间还是精力上。这一点其实邓国雄也有计划，首先他表示，打算在工作之前将《双生日记》3.0版本上架，工作之后主要就是做一下维护就行了。而个人团队，则主要会在业余时间做一些小项目，他说：“仅仅只靠工作中的业务需求，是很难提升自己的，需要自己找点东西做。”

当然，平心而论，迈入工作的门槛后，在岗位业务和业余时间做好合理分配和平衡不是一件容易的事，需要很强的自律能力。但邓国雄恰恰就是拥有高于常人的自制力和自控力的那一类人。IT之家小编了解到，在大学期间，邓国雄就是不折不扣的学霸，有一点可以体现，大学四年他总计获得了包括国家奖学金在内的45次奖项。在氛围相对宽松自由的大学校园里，能够获得常人无法企及的成绩，“良好的自律能力”是最基本的要求。

在自律的基础上，就是对计算机编程领域的无限热爱。

说到编程，又能够体现出邓国雄学霸的一面。他表示，自己的编程入门是从VB开始，这和很多同学一样，不过大概想小编在内的很多同学，都是在入门之后就选择了放弃。而邓国雄不一样，在入门之后，他又自学了Java、C#、Python、Javascript、Swift等编程语言，目前，他主要擅长的方向是Web前端开发。

关于iOS，以及苹果的生态，邓国雄表示，2014年他购入了人生中第一台MacBook Pro，从此便开始自学Swift和iOS开发。邓国雄称，iOS开发相对于其他平台而言，更加专注、更适合初学者入门，新的Swift语言也越来越强大同时也越来越便利。

IT之家小编也询问到，苹果的生态，究竟是哪一方面最吸引你？邓国雄毫不犹豫地表示，是有许多高效的软件，还有无缝的设备切换。

“我也经常在知乎上去安利一些Apple的软件，”他笑着说。

而对于iOS平台对邓国雄的个人开发生涯有哪些帮助？邓国雄则表示，以《双生日记》为例，做一款完整的App全方面地丰富了他的项目经验，包括但不限于产品立项、原型设计、交互设计、UI设计、前端开发、后端开发、测试、运营、维护等等。有了完整的经验之后，再开发其他各种奇怪的产品其实就不是什么难事了。

在采访的最后，IT之家小编问了邓国雄，对中国的少年开发者和独立开发者们有什么寄语和期望？他的回答很简单，也很肯定：“去学有意义的知识、去做自己喜欢的事情、做对社会有贡献的产品。”

在采访前后和邓国雄的交流、以及采访的过程中，IT之家小编对邓国雄的印象可以总结为三个词：自律、有才华、内心丰富。自律是成为一名学霸的基本素养，才华、或者说灵性，让邓国雄能够在他喜爱的领域做出成绩，而在哲学层面的感悟，丰富了邓国雄的内心，让他懂人性。拥有更多灵魂层面的思考，是做成一款出色作品或产品的必要条件。而做出这样产品的人，用《肖申克的救赎》里面的一句话来说，就是“他们的羽毛太漂亮，歌声太甜美，也太狂野了。”没有东西能够限制这类人的成长，除了自己，也没有东西能够限制他们做出更漂亮的事业。

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