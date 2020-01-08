5G频段N41、N78、N79科普

IT之家1月8日消息 近日，工信部依申请向中国广播电视网络有限公司颁发4.9GHz频段(n79频段号)5G试验频率使用许可，同意其在北京等16个城市部署5G网络。标志着中国广电在相关地区正式获得5G频率使用权，同时为个人和行业用户在获得5G服务方面提供了更多选择。

对此，有网友表示，以后全网通手机概念要改了，还需要支持中国广电的5G频段才算全网通，这个说法并没有错，毕竟中国广电已获得工信部颁发的5G商用牌照，成为国内继中国电信、中国移动、中国联通后第四家5G基础电信运营企业。

那么中国5G频段是怎么分的呢？按照工信部消息，中国移动获得了2515MHz-2675MHz和4800MHz-4900MHz两个5G频段，频段号分别为n41和n79。中国联通获得了3400MHz-3500MHz的频段，频段号为n78，中国电信获得了3500MHz-3600MHz的频段，频段号也是n78。

根据《中国移动2020年终端产品规划》的规定，2020年1月1日起，5G终端要支持SA/NSA双模，支持n41、n78、n79频段（其中n79频段放宽到了7月1日起），中国电信则明确要求5G终端必须支持n1、n78，中国联通的要求也是5G终端必须支持n1、n78。

可以看到，支持n1、n41、n78、n79四个频段的终端是真正的全网通5G终端，据悉，中国移动在奥森的现网已经打开了N79频段。

《简述5G频段二三事》