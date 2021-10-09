微软 Win11 笔记本 Surface Pro 8/Go 3 国行版将在 10 月 12 日开启预售

IT之家 10 月 9 日消息 今年 9 月底，微软发布了为 Windows 11 打造的全新 Surface 系列产品。

微软表示，在 Windows 11 即将推出之际，公布了 Surface 家族有史以来最大的一次更新。凭借 PixelSense 触控显示屏、新的触控笔技术、优质麦克风和摄像头、功能强大的芯片和多功能的外形设计，全新 Surface 设备旨在将 Windows 的创新提升到一个新的水平。Surface 新产品阵容包括：

全新 Surface Laptop Studio 为强大笔记本电脑带来全新体验。

对标志性的二合一系列进行升级，包括重新设计的 Surface Pro 8、全新 Surface Go 3 和升级版的 Surface Pro X。

Surface 超薄触控笔 2 通过触觉反馈将数字墨迹提升到了新的水平。

一套全新的配件彰显了产品制造视野的拓展，并将可持续性和包容性纳入制造的重点。

近期，微软官方商城显示，Surface Pro 8 和 Surface Go 3 国行版将在 10 月 12 日开启预售。

全新 Surface Pro 8，更为强大的 Pro，更大的 13 英寸触控屏、更快的接口及运行速度，现预装 Windows 11，助力成就更多。

Surface Pro 8 此次更新标志了经典的二合一 Surface Pro 产品系列自 Surface Pro 3 推出以来，最重要的一次飞跃。Surface Pro 8 搭载第 11 代英特尔酷睿处理器，配备两个雷电 4 接口，由英特尔 Evo 平台认证，处理速度是 Surface Pro 7 的两倍。这些性能的升级、Windows 11 的搭载和长达 16 小时的电池续航使 Surface Pro 8 成为市场上功能强大的二合一产品。

IT之家获悉，Surface Pro 8 采用 13 英寸颜色鲜明的窄边框 PixelSense 触控显示屏。杜比视界 和自适应色彩技术让您可以享受双眼舒适且真实于生活的视觉体验。这是 Surface Pro 系列打造出的技术最先进的显示屏。Surface Pro 8 是理想的混合型设备，满足人们移动办公中的便携平板及在家远程工作时的设备需求。其卓越的内置 500 万像素前置摄像头和 1000 万像素的 4K 后置自动对焦摄像头，搭载杜比全景声音效和矩阵式远场双麦克风，让你的容貌和声音呈现出更佳状态。

全新 Surface Pro 特制版专业键盘盖为全新 Surface 超薄触控笔 2 的提供了收纳和充电功能，为随时随地激发的灵感做足准备。配合最高可达 120Hz 刷新率的屏幕来使用，你将体验到 Surface 前所未有的流畅书写效果。

全新 Surface Go 3，Surface 迄今更为便携的二合一触控屏设备，日常工作、学习和娱乐的理想之选，现预装 Windows 11。

Surface Go 3 是 Surface 迄今最为便携的二合一笔记本电脑，是你的日常工作、学习和娱乐的理想之选。呈现 Windows 11 更为出色的一面，Surface Go 3 最高搭载英特尔酷睿 i3 处理器，速度提高 60%。该产品提供可选的 LTE 增强版、长效电池续航、内置 Microsoft 安全防护，兼具从平板电脑到笔记本电脑的多功能性，针对触控笔和触控屏进行了优化。

Surface Go 3 轻至 544 克，配备 1080p 摄像头、一流的矩阵式远场双麦克风、杜比音效和 10.5 英寸触控屏幕，这是随时随地进行连接、协作和娱乐的优选设备。

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