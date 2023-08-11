外媒总结卡普空游戏公司成功秘诀：坚持传统并重视核心业务

1、与业界其他厂商相比，卡普空不被游戏外的“新技术”（例如 NFT / 元宇宙）、“新平台”、“市场趋向”分心。

2、卡普空专注于玩家喜欢的 IP 作深入开发，如《街头霸王》、《怪物猎人》、《生化危机》系列。

3、卡普空热衷于重制一系列“经典游戏作品”，稳步拓展玩家群体。

4、卡普空始终保持高质量的创作水准，遵循传统企业创新决策，至始至终贯穿在经典的商业模式中。

5、尽管卡普空会对“微交易”进行尝试，但他们绝不将“重要资源”投入到未经验证的领域。