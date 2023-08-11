外媒总结卡普空游戏公司成功秘诀：坚持传统并重视核心业务

IT之家 8 月 11 日消息，游戏厂商卡普空近年来的业绩可谓相当出彩，IT之家早前曾报道，卡普空的股价截至今年 7 月上涨了 1/3，在过去十年里，卡普空的股价一路飙升，总共上涨了 1200%。
除了股价十年中以“飙升式”上涨外，卡普空旗下大型游戏 IP《怪物猎人：崛起》、《怪物猎人：世界》以及《生化危机》重制都成为了千万级人气作品。
外媒 Gamesindustrybiz 今日发文，称卡普空的成功主要是做到了以下几点：
1、与业界其他厂商相比，卡普空不被游戏外的“新技术”（例如 NFT / 元宇宙）、“新平台”、“市场趋向”分心。
2、卡普空专注于玩家喜欢的 IP 作深入开发，如《街头霸王》、《怪物猎人》、《生化危机》系列。
3、卡普空热衷于重制一系列“经典游戏作品”，稳步拓展玩家群体。
4、卡普空始终保持高质量的创作水准，遵循传统企业创新决策，至始至终贯穿在经典的商业模式中。
5、尽管卡普空会对“微交易”进行尝试，但他们绝不将“重要资源”投入到未经验证的领域。
6、卡普空重视游戏的基本要素开发，不被“潮流”所影响，在获得玩家们的尊重的同时保持了游戏的基本销量。
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