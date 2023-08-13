消息称《GTA6》将配备动态毛发生长系统：角色随时间推移会长出头发 / 胡须

IT之家 8 月 13 日消息，长期关注 GTA 系列游戏的推特博主 GTA 6 NEWS 昨日凌晨爆料，《GTA 6》游戏将配备动态毛发生长系统。

据称，这将会使角色随着时间推移而长出毛发、胡须（女性角色仅长出毛发），而不用前往理发店。而在此之前，R 星另一款游戏《荒野大镖客 2》就已配备了类似的动态毛发生长机制。

另据IT之家此前报道，彭博社记者 Jason Schreier 曾称《GTA 6》将引入动态系统，游戏地图将会随着游戏更新而不断发展和扩大。

据 Jason Schreier 介绍，GTA 6 将以虚构的迈阿密（游戏中有望名为 Vice City，罪恶都市）为蓝本，城市周围将添加其他城镇社区。随着游戏时间的推移，其他地区的地图将通过定期更新而进行增加或变更，不过至于这些内容究竟会是出现在单人模式还是在线模式中，暂且不得而知。

另据知名报料人 Tez2 此前表示，GTA 6 的部分内容可能会在后期作为 DLC 发售，以避免游戏“跳票”。

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