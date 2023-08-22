vivo V29e 手机培训物料图曝光：6.78 英寸 120Hz 屏幕，8 月 28 日发布

IT之家 8 月 22 日消息，vivo 计划 8 月 28 日在印度市场推出 V29e 智能手机，国外科技媒体 The Tech Outlook 在发布之前，分享了该机的内部培训资料，确认了该机的相关规格信息。

IT之家注：vivo V29e 在内部培训资料中表示其屏幕峰值亮度可以达到 1300 尼特，屏幕刷新率为 120Hz，配备 6.78 英寸弧形屏幕，屏占比为 93.3%，分辨率为 2400*1080，屏幕各项性能优于 OPPO 的 F23、三星的 Galaxy A34 手机。

物料图显示该机搭载高通骁龙 695 八核处理器，采用 6nm 工艺，此外该机配备 5000mAh 容量电池，支持 44W 快充。

该机提供 8 GB +128 GB 和 8 GB +256 GB 两种组合，可以通过 RAM 3.0 技术，额外再扩充 8GB 内存，可以达到 16GB，官方表示后台可运行 27 款应用程序。

vivo V29e 配备 6400 万像素 OIS Night 主摄，焦距等效 50mm，此外配有 800 万像素超广角摄像头。正面配备 5000 万像素自拍摄像头。

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