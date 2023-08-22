兰博基尼首款纯电车型 Lanzador 实车展示

IT之家 8 月 22 日消息，兰博基尼近日在蒙特雷汽车周上，举办了名为《The Quail, A Motorsports Gathering》的主题活动，展示了旗下的首款纯电车型 Lanzador。

兰博基尼的设计主管 Mitja Borkert 说，最新推出的 Lanzador 是兰博基尼有史以来最“复杂，最有远见的概念车”。

据称该车设计灵感来源于太空飞船，官方号称“融合了 Revuelto 超级跑车的超高性能元素和 Urus 的灵动多功能性”。

内饰方面，新车沿用了极具速度感的设计风格，设计灵感同样来源于太空飞船，两侧的液晶仪表和副驾屏尤其抢眼 —— 不过并没有搭载中控屏。

官方表示，整个座舱采用了全部在意大利制造的大量环保材料：座椅内部采用 3D 打印塑料，车内碳纤维饰板由回收材料制成，用于鞣制皮革的水则从橄榄油厂回收处理再利用。

IT之家在此附上更多图片如下：

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