科技昨夜今晨 0514：消息称小米最早明年开始生产和销售 SUV，对标特斯拉 Model Y；vivo X100 Ultra 发布，6499 元起；入住酒店无需再“刷脸”，大量设备遭 1 折抛售

“科技昨夜今晨”时间，大家好，现在是 2024 年 5 月 14 日星期二，今天的重要科技资讯有：

1、消息称高通骁龙 8 Gen 4 芯片正进行重新设计以迎战苹果，目标频率 4.26GHz

据消息源 jasonwill101 透露，高通公司目前正在重新设计骁龙 8 Gen 4 处理器，新的目标频率为 4.26GHz，这一变化主要是为了应对苹果 M4 / A18 / Pro 处理器，不过高通骁龙 8 Gen 4 并不支持可扩展矩阵扩展（SME）功能。>> 查看详情

2、入住酒店无需再“刷脸”，大量设备遭 1 折抛售

近期，上海、杭州等地相继传出酒店已开始调整办理入住政策，不再要求客人“强制刷脸”。而在酒店刷脸入住的背后，各类提供刷脸设备、平台系统的企业，早已形成了一条庞大的生意产业链。政策调整也将导致企业利益受到牵连。作为“刷脸”生意中最为主要的刷脸技术提供方，支付宝或被波及。近期在闲鱼平台，就出现了大量抛售支付宝刷脸设备的信息……>> 查看详情

3、三年目标 2000 亿，京东与小米达成全新战略合作

小米公司官宣，近日，小米与京东达成全新战略合作，小米集团合伙人、总裁及国际业务部总裁卢伟冰，京东集团 CEO 许冉出席仪式并见证战略签约。

双方明确了未来三年小米在京东全渠道销售额 2000 亿的目标，同时将共同推动多品类小米智能硬件产品大众化普及，让更多用户享受到小米全场景智能化体验，加速「人车家全生态」战略全面展开。>> 查看详情

4、淘宝 App 首页改版：“淘宝好价、淘宝买菜”频道变为“百亿补贴”、图标栏入口缩为一栏

淘宝对其 App 客户端首页进行了调整，从过去固定的“淘宝直播”“淘宝好价 ”“淘宝买菜”三大频道变更为“淘宝直播”与“百亿补贴”两大频道，同时缩小了占据首页的面积。

搜索栏下方的“天猫国际”“88VIP”等图标入口也有所调整，从过去的两栏缩减为一栏。两项调整所减少的空间则留给了商品瀑布流推荐，推出的商品大多数与用户的搜索历史相关。>> 查看详情

5、vivo X100 Ultra 发布：官方称“买相机送手机”，售价 6499 元起

在 5 月 13 日晚举行的 vivo 影像新蓝图暨 X 系列新品发布会上，vivo X100 Ultra 手机正式发布，官方称这是 vivo 的第一款“相机”，也是 vivo 的第一款 Ultra，号称买相机送手机，售价 6499 元起。>> 查看详情

6、王化回应小米 SU7 刹车故障：确为软件误识别，已修复该“小概率”事件

小米集团公关部总经理王化 5 月 13 日在微博发文对小米 SU7 刹车故障一事进行回应：核实了一下，的确是软件的误识别。目前已经将这一小概率事件进行修复，大家也不必惊慌。>> 查看详情

7、古尔曼：苹果 iPad mini 7 最早今年年底推出

苹果上周发布了新款 iPad Pro 和 iPad Air，但备受关注的全新 iPad mini 却缺席发布会。现役的 iPad mini 自 2021 年发布以来一直没有更新换代，迫切需要升级。然而，据彭博社记者马克・古尔曼 (Mark Gurman) 透露，喜爱这款 8.3 英寸小尺寸平板电脑的用户需继续等待，因为第七代 iPad mini 最早也要到今年年底才会发布。换句话说，即将于 6 月举行的苹果全球开发者大会 (WWDC) 上将不会发布 iPad mini 7。>> 查看详情

8、消息称小米最早明年开始生产和销售 SUV，对标特斯拉 Model Y

据彭博社报道，小米公司计划最快将于 2025 年开始生产和销售一款类似于特斯拉 Model Y 的 SUV 车型，这标志着小米汽车业务的重大扩张，小米首款电动轿车 SU7 的产量预计将在今年达到约 10 万辆。据消息人士透露，小米正接近其初始产能上限，并正在努力提高产量以满足市场需求。他们表示，在开发过程中，小米将特斯拉的 SUV 车型作为对标对象。目前尚不清楚小米计划中的这款 SUV 的具体规格和定价。>> 查看详情

9、OpenAI 发布全新旗舰生成式 AI 模型 GPT-4o：语音对话更流畅，免费提供

OpenAI 宣布推出其最新旗舰生成式 AI 模型 GPT-4o，该模型将在未来几周内分阶段集成至 OpenAI 的各个产品之中。最让人惊喜的是，GPT-4o 将免费提供给所有用户使用。>> 查看详情

10、21.99 万元起，智己电动轿车 L6 上市：全系配备灵蜥数字底盘、后轮转向

智己汽车第二款轿车 L6 5 月 13 日晚正式上市，该车首发搭载“灵蜥”智慧数字底盘、“光年”固态电池。该车提供 5 款配置，售价区间为 21.99 万-34.59 万元。>> 查看详情

11、中汽协回应特斯拉通过数据安全测试：对国内外车企一视同仁

日前，中汽协常务副会长兼秘书长付炳锋在接受《中国日报》专访时回应称，落实汽车数据处理安全是智能汽车发展的一个新的起点，第一批次所有送检的 6 家中外车企均自主报名参与，包括参加此轮检测的唯一外资车企特斯拉。“协会秉持对所有送检车企车型一视同仁的原则。第一批检测特斯拉就参与进来了，也是抓到了一个机遇。特斯拉清楚地看到，未来自动驾驶的消费趋势会在中国大市场上率先兴起。”>> 查看详情

今天就先聊到这里，科技昨夜今晨，咱们明天见。

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