科技昨夜今晨 0515：苹果 Vision Pro 国行通过 3C 认证；供不应求，消息称小米汽车 SU7 零部件加单约 80%；2024 谷歌 I / O 开发者大会

“科技昨夜今晨”时间，大家好，现在是 2024 年 5 月 15 日星期三，今天的重要科技资讯有：

1、教育部：严禁学校引导学生指定渠道购买电子产品，不得擅自增加收费项目

据教育部官网，近日教育部办公厅印发《关于开展基础教育“规范管理年”行动的通知》，其中包含“严禁学校违规选用教材教辅，或以任何形式强迫、诱导学生通过指定渠道购买图书、电子产品、教辅材料、文具等”、“严禁学校违反收费管理规定，擅自增加收费项目、提高收费标准、扩大收费范围，克扣挤占挪用发放给学生的各类资助资金等”两者重点。>> 查看详情

2、比亚迪首款新能源皮卡 SHARK 配置公布：百公里加速 5.7s，NEDC 续航 840KM

比亚迪 SHARK 新能源皮卡于北京时间 5 月 15 日 0:30 在墨西哥发布，目前比亚迪墨西哥官网已经公布了这款皮卡的详细配置。比亚迪 SHARK 百公里加速 5.7s，最快速度 160KM / h，电池容量 29.58kWh，纯电 NEDC 续航 100KM，油电综合 NEDC 续航 840KM，油耗 7.5L / 100KM。>> 查看详情

3、苹果 Vision Pro 国行现已通过 3C 认证，有望 WWDC24 后发售

5 月 13 日有两款苹果新设备通过了国家 3C 质量认证，其中之一显示为“穿戴式电脑”，型号为 A2117，由立铠精密代工，很显然就是苹果 Vision Pro。除此之外，还有一款型号为 A2781 的移动电源新品也通过了 3C 认证，显示由歌尔股份代工，即 Vision Pro 的配套电池。>> 查看详情

4、消息称中国商飞开始着手设计 C939 远程宽体飞机，已有可测试原型

消息人士透露，中国商飞已经勾勒出这款新飞机的初步设计，尽管这些早期概念还需要很多年才能实现。一位知情人士表示，这是一个可测试的原型。>> 查看详情

5、腾讯一季度微信及 WeChat 月活账户 13.59 亿，QQ 移动终端月活 5.53 亿

5 月 14 日腾讯控股发布了 2024 年第一季度的财务报告。第一季度营收 1595 亿元人民币，预估 1588.1 亿元人民币；第一季度调整后净利润 502.7 亿元人民币，预估 430 亿元人民币。同比增长 54%。毛利 838.7 亿元，同比增长 23%。

报告显示，截至 2024 年 3 月 31 日，微信及 WeChat 合并月活账户数 13.59 亿，同比增长 3%；QQ 移动终端月活账户数 5.53 亿，同比下滑 7%；收费增值服务注册账户数 2.60 亿，同比增长 12%。>> 查看详情

6、供不应求，消息称小米汽车 SU7 零部件加单约 80%，现锁单最久需等待 36 周

华尔街见闻消息，小米汽车正在要求上游供应商提升零部件供应量，小米 SU7 加单约 80%，其中一类零部件从每个月约 1 万套增加至最近的 1.8 万套以上。目前小米 SU7 标准版锁定订单后预计 29-32 周交付，小米 SU7 Pro 锁定订单后预计 30-33 周交付，小米 SU7 Max 锁定订单后预计 33-36 周交付。>> 查看详情

7、阿里巴巴 2024 财年营收 9411.7 亿元，同比增长 8%

阿里巴巴发布 2024 财年第四季度及全年财报。财报显示，阿里巴巴四季度营收 2218.7 亿元，市场预期 2198 亿元，上年同期营收 2082 亿元。调整后 EBITDA 308.1 亿元人民币，同比下降 4.1%。

截至 3 月底，阿里巴巴 2024 财年营收为 9411.7 亿元，同比增 8%。归属于普通股股东的净利润为 797.41 亿元。净利润为 713.32 亿元，同比增长 9%。>> 查看详情

8、消息称小米 15 系列手机难守原价位，依然有大杯钛金属卫星通信版

博主 @数码闲聊站 表示，用户“期待的”迭代新旗舰型号录入完毕，拥有“中杯 + 大杯 + 大杯钛金属版”，“大杯钛金属版”支持卫星通信，预计该系列型号手机为小米 15 系列手机。

此外，他还表示，这一代手机综合配置较为完善，但上游物料芯片和内存都是涨价状态，“原价位段难守”。暗示小米 15 系列手机存在涨价的可能。>> 查看详情

9、华为余承东：问界 M9 汽车推出新 21 英寸多辐星辉轮毂，配静音轮胎

华为常务董事、终端 BG 董事长、智能汽车解决方案 BU 董事长余承东今日发布消息，问界 M9 上市 136 天，累计大定突破 8 万台，登顶 4 月 50 万以上豪华车销量榜首，刷新了中国豪华车市场销售纪录。

余承东表示，为了满足大家的多元需求，问界 M9 推出新 21 英寸多辐星辉轮毂，同时搭配静音轮胎，所有订单还未排产的用户可以在 5 月 17 日 24 点之前联系销售顾问进行改配。>> 查看详情

10、小鹏汽车：XNGP 城区智驾已完成 100% 无图化

小鹏汽车官方 5 月 14 日宣布：XNGP 城区智驾正式进入 100% 无图时代。>> 查看详情

11、苹果声称 2024 款 iPad Pro 不易变弯，散热金属板可充当平板电脑“中央肋骨”

苹果公司硬件工程高级副总裁 John Ternus 近日与博主 Mrwhosetheboss 展开对话，对 2024 款 iPad Pro 进行了一系列介绍。

John Ternus 表示，虽然 13 英寸版本 M4 iPad Pro 是“有史以来最薄的苹果产品（5.1 毫米）”，但该公司采取一些措施确保新平板电脑不易弯曲。

据介绍，苹果公司研发人员采用一整块覆盖主板的金属板作为散热片，相关金属板也能够作为贯穿平板电脑的“中央肋骨”，从而极大地提高了产品的刚度。>> 查看详情

12、 2024 谷歌 I / O 开发者大会

5 月 15 日凌晨，2024 谷歌 I / O 开发者大会召开。整场发布会由谷歌 CEO 桑达尔・皮查伊主持，全程历时两小时。

谷歌将搜索业务做了 AI 改造，还更新升级了 Gemini1.5Pro 版本，同时推出 Gemini1.5Flash 轻量化小模型。除此之外，谷歌推出自称效果超过 Sora 的生成视频模型 Veo，另外还展示了与 GPT-4o 相似的语音视觉交互功能 Gemini Live，同时，还推出了 AI 智能体 Project Astra。>> 查看详情

今天就先聊到这里，科技昨夜今晨，咱们明天见。

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