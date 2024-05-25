M4 iPad Pro 同款技术，戴尔确认新 XPS 13 笔记本业内首配叠层 OLED 屏幕

IT之家 5 月 25 日消息，戴尔公司向 The Verge 编辑汤姆・沃伦（Tom Warren）证实，全新的 XPS 13（9345）笔记本电脑成为全球首款配备叠层 OLED（Tandem OLED）屏幕技术的笔记本电脑。

叠层 OLED 相对于现在在用的普通 OLED，是将多个像素发光的电致器件，通过中间连接层，连接在一起的堆叠器件，具备峰值亮度更高、功耗更低和使用寿命更长的优点。

目前确认商用叠层 OLED 的产品包括荣耀 Magic6 RSR 保时捷设计款，该屏幕是荣耀和京东方联合开发，官方称其为“荣耀叠光绿洲护眼屏”；以及全新的苹果 iPad Pro，苹果官方将其称为“双层串联 OLED 技术”。

IT之家此前报道戴尔 XPS 13 搭载骁龙 X Elite 处理器，是迄今为止最为轻薄的 XPS 电脑，宣称可达成 27 小时续航时间，现已开启预售，1299 美元（IT之家备注：当前约 9392 元人民币）起。

戴尔新款 XPS 13 配备 13.4 英寸屏幕，分辨率为 2880*1800 像素，规格和 XPS 13（9340）相同，表明戴尔采用的新技术仅限于功耗和潜在的更长使用寿命。

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