对标比亚迪元 PLUS，吉利银河 E5 预计 8 月上市：搭载 Flyme Auto 车机系统

IT之家 6 月 11 日消息，吉利汽车集团高级副总裁、领克汽车销售公司总经理林杰表示，银河 E5 预计将于 8 月上市。

该车定位为纯电动紧凑型 SUV，搭载最大功率 160kW 的动力系统，配备 49.52kWh、60.22kWh 的吉利自研神盾短刀电池，CLTC 工况下续航里程分别为 440km 和 530km，竞争对手将锁定比亚迪元 PLUS、深蓝 S7、奇瑞舒享家等等。

尺寸方面，工信部数据显示该车长宽高分别为 4615/1901/1670mm，轴距为 2750mm，还配备低风阻造型轮圈，轮胎尺寸为 235/50 R19，风阻系数为 0.269。

外观方面，其外观依旧采用家族式设计风格，拥有，封闭式格栅、C 字形日行灯，车尾采用了贯穿式尾灯设计，内部营造出 3D 效果；并将提供霞光红、晚樱粉、晨雾灰、天青绿、曙光白和流光银共 6 种选择。

内饰方面，新车配备了悬浮式中控屏 + 液晶仪表 + HUD 组成的三联屏，高配最多拥有 16 个扬声器（带头枕扬声器）。

值得一提的是，该车还首次采用了国产车规级 7nm 车机芯片 —— 龍鹰一号为基础的 Flyme Auto 车机系统，智能交互方面也值得期待。

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