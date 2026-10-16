iPad mini 8 悬念再起，苹果已测试 60Hz 与 120Hz 两种 OLED 屏幕

IT之家 10 月 16 日消息，在最新一期 Power On 播客节目中，针对 iPad mini 8 屏幕刷新率爆料差别，彭博社的马克 · 古尔曼（Mark Gurman）表示，苹果公司内部测试了 60Hz 和 120Hz 两种 ProMotion 显示屏。

关于 iPad mini 8 屏幕的刷新率，目前爆料存在两种说法，一种是升级到 120Hz，而另一种由消息人士 yeux1122 爆料，称这款平板将配备一块 8.4 英寸的 LTPS 混合 OLED 面板，刷新率为 60Hz。

此前消息称 iPad mini 8 将向成本妥协、继续锁定在 60Hz 刷新率，但古尔曼的最新爆料无疑为期待“小屏高刷”的硬核玩家重新燃起了希望。

作为时隔两年的重大换代，iPad mini 8 的看点远不止于屏幕刷新率。IT之家此前报道，该机将首次从 LCD 转向 OLED 面板，带来更极致的色彩与对比度。

硬件配置上，它不仅有望搭载强悍的 A20 Pro 芯片以全面支持 Apple Intelligence 落地，还可能引入横向大前置摄像头、全新设计的扬声器系统以及首次支持 IP 级别防水。

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