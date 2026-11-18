IT之家 11 月 18 日消息，亚马逊创始人杰夫・贝索斯于当地时间 11 月 17 日在 Semafor「硅谷与世界」（Silicon Valley & The World）大会上接受采访时谈到了英伟达的情况。

贝索斯建议英伟达董事会，在寻找黄仁勋的正式继任者时，优先考虑公司内部人选。他表示，如果英伟达不让黄仁勋回归，就不应该从外部聘请新 CEO，因为英伟达的业务过于复杂，外部高管接手后成功的机会非常小。

贝索斯表示，如果英伟达不重新聘请黄仁勋，他不会建议董事会从外部寻找继任者。他认为，复杂企业的外部 CEO 成功概率微乎其微，因此从外部引进高管应该是最后的选择。

在此之前，贝索斯曾长期担任亚马逊 CEO，2021 年卸任，结束了近 30 年的公司领导工作。他表示，亚马逊当年的管理层交接与英伟达目前的情况不同，自己卸任 CEO 是经过多年精心规划的过渡安排，而英伟达目前需要应对的是创始人突然离任后的继任问题。

贝索斯还拒绝直接评价英伟达是否应该重新聘请黄仁勋。他表示，自己并不了解公司内部发生的具体情况，因此不掌握足够信息作出判断。不过，他称赞黄仁勋是一位出色的企业家，认为对方凭借多年努力和远见创立并发展了一家优秀的公司，无论发生什么，都值得获得尊重和赞赏。

据IT之家此前报道，英伟达董事会于 11 月 12 日宣布接受黄仁勋辞去公司总裁、CEO 及董事职务的决定，并任命公司执行副总裁兼 CFO 科莱特・克雷斯（Colette Kress）担任临时 CEO。公司当时表示，寻找正式继任者时将同时考虑内部和外部候选人。

黄仁勋离职后，英伟达的继任问题引发外界关注。据美联社 11 月 17 日报道，黄仁勋当天公开表示，如果董事会认为他回归符合公司及相关利益方的利益，他将很荣幸重新担任 CEO。

不过，英伟达董事会主席哈维・琼斯（Harvey Jones）随后在财报电话会议上明确表示，董事会一致接受了黄仁勋的辞职，不打算重新任命他为 CEO。英伟达董事会表示，将认真推进继任者遴选工作，同时考虑公司内部和外部人选。

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