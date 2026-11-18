IT之家 11 月 18 日消息，据 CNBC 今日报道，英伟达临时 CEO 科莱特・克雷斯（Colette Kress）表示，尽管黄仁勋已经辞职，但公司主要客户依然高度支持英伟达。

克雷斯强调，主要客户持续对英伟达的产品表达了兴趣。“有很多这些客户联系我，说‘看到一切都完好无损，真好。很高兴看到供应更多了。我需要更多产能’”。

然而，客户需求并不是英伟达面临的唯一问题。黄仁勋的离职也引发了外界质疑，即英伟达是否能留住那些帮助其在 AI 领域建立主导地位的工程师和其他员工。

克雷斯否认了对潜在员工流失的担忧，并向 CNBC 强调：“公司是在员工视英伟达为毕生事业的理念下建立的，许多人在这里工作了数十年，从技术角度或业务运营角度与我们合作。”“我们高度相信员工们肯定仍在努力工作，仍在与我们共事，并且享受在英伟达的工作。”

综合IT之家此前报道，英伟达董事会于北京时间 11 月 12 日晚宣布，黄仁勋辞去总裁、首席执行官及董事会成员职务，即刻生效。英伟达执行副总裁兼 CFO 科莱特 · 克雷斯同意出任临时 CEO，在董事会选出正式继任者前兼任这一职务，并继续担任执行副总裁和 CFO。

英伟达今日发布最新财报，2027 财年第三财季营收为 1158.44 亿美元，较上年同期的 570.06 亿美元增长 103%；净利润为 652.87 亿美元，较上年同期的 319.10 亿美元增长 105%。

尽管黄仁勋公开表态“若董事会允许，愿重返英伟达担任 CEO”，但英伟达新任董事会主席哈维 · 琼斯（Harvey C. Jones）在今日的财报电话会议上表示，董事会无意让黄仁勋（Jensen Huang）回归、重新担任公司 CEO。