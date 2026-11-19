IT之家 11 月 19 日消息，英伟达在最新财报电话会议上披露，随着 AI 推理需求持续增长，公司旗下不同代际 GPU 的租赁价格均出现上涨。

其中，Hopper 架构 GPU 的多年期续约租赁价格最高达原价 2 倍，Blackwell 架构 B300 GPU 的租赁价格较推出时上涨超过 60%。

据 Wccftech 报道，英伟达临时 CEO、首席财务官科莱特 · 克雷斯（Colette Kress）在财报电话会议上表示，自今年 5 月以来，AI 词元价格下降近 60%，进一步刺激了 AI 使用量和算力需求增长，推动不同代际 GPU 的租赁价格上涨。她还表示，英伟达提供给超大规模云服务商和新兴云服务商的计算资源目前均处于满负荷使用状态。

英伟达此前披露的数据显示，B300 GPU 的租赁价格较推出时上涨超过 60%。这表明算力租赁市场的价格上涨并不局限于新一代产品，上一代 Hopper 架构产品同样受到需求增长的影响。

消费级显卡市场也出现涨价消息。据博板堂爆料，技嘉显卡工厂及华硕显卡工厂现已执行 11 月份最新成本价格调整政策，针对大部分型号成本价格全面涨价。其中，RTX 5080 系列上涨 1000 元，RTX 5060 系列上涨 150 元。

中国 AI 企业还面临海外算力租赁渠道收紧的问题。据《金融时报》报道，英伟达已要求全球数据中心及云服务合作伙伴，将至少 51% 的服务提供给非中国客户。这项要求通过英伟达销售团队口头传达，适用于未来签订的合同，不涉及现有租赁协议。

《金融时报》报道称，一套国际市场售价约 60 万美元（IT之家注：现汇率约合 400.8 万元人民币）的 B300 机架系统，上个月在中国市场的售价据称达到 1850 万元人民币。报道指出，英伟达收紧海外云服务客户限制，可能进一步影响中国企业获取先进 AI GPU 算力的渠道。

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