IT之家 11 月 23 日消息，长城汽车董事长魏建军今日发布视频，再次对长城 001 号超级跑车进行测试。他表示，距上一次测试已过去两周，此次测试车辆进步显著，希望进一步加快调校速度，尽早取得更加完善的结果。

在视频中，魏建军谈到了长城研发超级跑车的初衷。他表示，自己早在 25 年前就有了打造超级跑车的想法；当时为了研究全球标杆车型，团队陆续购买了莲花、丰田、兰博基尼、法拉利等品牌的跑车，累计超过 20 台。

魏建军认为，经过 20 多年的技术积累，如今团队已具备打造超级跑车的技术储备，市场环境也更加成熟。他表示：“我认为，这个时代造跑车，恰逢其时。”此前关于打造超级跑车的冲动和愿望，如今也更加容易实现。

魏建军坦言，团队并不希望他过早参与这台车的测试，认为车辆目前还不够完美。但出于对造车的热情，他还是来到现场，并希望通过实际测试给研发团队施加一些压力，加快车辆调校进度。

这是魏建军半个月内第二次公开测试这款超跑。11 月 12 日，他曾发布视频，展示长城首台混动超跑与法拉利 SF90 的对标测试。

据IT之家此前报道，该车搭载国内首款自主研发的 4.0L 双涡轮增压 V8 发动机，并与 PHEV 插混系统结合；座舱采用全碳纤维单体壳，重量低于 130kg，扭转刚度标称为 4 万 Nm / 度。长城此前公布的架构目标显示，民用超跑的系统功率将突破 1200 马力，推重比超过 0.68ps / kg。

按照此前公开的时间表，这款车预计 2026 年底正式亮相，2027 年上市。截至发稿，官方尚未公布该车的长宽高与轴距、外观配色方案、辅助驾驶配置、纯电续航里程以及上市版本的具体动力数据。

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