IT之家 11 月 24 日消息，科技媒体 BleepingComputer 昨日（11 月 23 日）发布博文，报道称全球最大 AI 模型 API 聚合平台 OpenRouter 已清退 Together AI、Phala 和 Novita 三家 AI 服务商、撤销了 125 个服务端点的“零数据保留”资格，并通知所有可能受影响的客户。

IT之家援引博文介绍，本次清退事件的起因，可以追溯到安全公司 Dragos 的测试。研究人员通过平台发送近 200 万条测试提示词，每条嵌入独特的追踪链接或诱饵凭证。随后，部分凭证被外部人员用于尝试访问受控测试系统和 AWS 测试账户，表明相关提示词已流出预期处理范围。

OpenRouter 支持开发者通过统一接口调用不同公司的模型，由于上述 3 家 AI 服务商违反数据处理承诺、暴露敏感信息，决定将其移出平台。OpenRouter 强调自身系统未遭入侵，问题发生在下游服务商环节。

根据官方公告内容，3 家 AI 服务商存在以下违规行为：

Together AI：未经授权者下载了部分已存储的提示词样本，涉及 6 月和 7 月的部分模型请求。

Phala：处理特定 DeepSeek 模型请求的服务器遭入侵，涉及 10 月 21 日至 22 日，可能延续至 11 月 8 日。

Novita：路由配置错误导致部分 MiniMax 请求被转发至 MiniMax 官方接口，涉及 5 月 28 日至 11 月 11 日。

相关服务商正加强安全与数据删除措施，并建议可能受影响的用户更换请求中包含的密钥等敏感凭证。