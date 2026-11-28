IT之家 11 月 28 日消息，科技媒体 Wccftech 昨日（11 月 27 日）发布博文，报道称继 AMD、英伟达之后，雷蛇（Razer）音频软件（Audio Utility）也存在 SSD 固态硬盘异常写入问题。

根据 u/Stefouch 在 Reddit 社区发帖，他为新购入的 BlackShark V3 X Hyperspeed 耳机安装了这款独立软件，但未安装完整的 Razer Synapse 4 套件。他反馈后台进程 rzappengine.exe 会持续向固态硬盘写入数据，在不到两小时内累计记录了 3.2GB 的 I/O 写入字节。

他通过 Sysinternals Process Explorer 和 Windows 资源监视器检查发现，无论软件是否登录或处于空闲状态，该进程都会以约 0.6MB/s 至 1MB/s 的速度不停写入。

开始播放音频后，写入速度会升至约 1MB/s，并且在重启应用之前不会下降。按此速度计算，累计 3.2GB 写入大约需要 55 至 85 分钟。

有网友在讨论中表示，雷蛇后台软件长期存在激进的磁盘日志记录行为，若直接禁止日志目录的写入权限，会导致应用无法正常工作。目前可行的缓解办法，是利用 Windows 目录联接，把雷蛇的本地 AppData 文件夹重定向到副硬盘或内存虚拟盘。

IT之家此前报道，AMD 发布的 26.10.2 版显卡驱动存在异常写入问题，最高每天 432GB，AMD 随后发布肾上腺素 26.11.1 可选驱动修复了该问题。而英伟达本月也出现驱动异常写入问题，最高每小时狂写 30GB，英伟达在后续发布的 GeForce 621.35 中修复该问题。

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