IT之家 11 月 28 日消息，科技媒体 Tom's Hardware 昨日（11 月 27 日）发布博文，报道称名叫埃利奥特 · 卡伦德（Elliot Callender）的抗议者，目前已在 Anthropic 旧金山总部外绝食 4 天，要求叫停 AI 递归式自我改进。

IT之家注：AI 递归式自我改进（Recursive Self-Improvement，简称 RSI）是指 AI 系统具备改进自己的能力，比如改写代码、优化训练方法、设计更强的下一代模型。改进后的系统再继续改进自己，这样一轮轮循环下去。

卡伦德表示哪怕要绝食超过 40 天，只要能施压 Anthropic 给其造成负面影响，我也在所不惜。他还透露，结束对 Anthropic 的抗议后，下一个目标将是 OpenAI。他同时呼吁加州居民致电州长加文 · 纽森，请求召开立法会议，专门讨论递归式自我改进（RSI）问题。

报道指出，人工智能行业的快速发展持续引发社会各界反对，抗议活动已屡见不鲜。11 月 19 日是 Anthropic 上市当天，多地同时爆发抗议。有外媒报道称，旧金山警方曾在该公司总部外逮捕多名抗议者。

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