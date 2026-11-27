IT之家 11 月 27 日消息，据央视新闻报道，为防范考生利用人工智能（AI）设备作弊，韩国教育部近日发布新规，要求所有参加校内考试的学生须在考试前后接受金属探测器检查。各地学校加紧采购金属探测器，导致供不应求。

报道提到，一家生产便携式金属探测器的韩国厂商 27 日表示，客户咨询数量较往常增加了约 100 倍，公司大幅提升产量，仍难以满足需求。另一厂商说，如果现在订购，需等待约半个月才能拿到货。一家线上商家也发布公告说，现货已售罄，预计下月初才会补货，目前只接受预订。

在买不到金属探测器的情况下，不少学校转而选择租用设备应急，租赁公司接到的咨询量显著增多。一家金属探测器租赁公司的负责人表示，过去一般是有安保要求的活动需要租用金属探测器，租给学校监考还是头一次。

据韩国方面消息，韩国 2027 学年大学录取名额中，超过 80% 将通过提前选拔录取，高中成绩在其中起着关键作用。然而，常有考生借助微型摄像头等高科技设备实施作弊，相关设备藏匿于衣物或随身物品中，难以发现。因此，韩国教育部要求各地学校在校内考试中使用金属探测器；而对于设备不足的学校，韩国教育部将协助其向警察部门等公共机构借用，或与附近学校共享。

IT之家注意到，韩国教育部 27 日公布的数据显示，截至 11 月 25 日，在 2027 学年度大学修学能力考试（高考）中已查处作弊行为 474 起，较去年同期的 279 起增加 69.9%。其中，涉及智能设备的作弊行为达到 112 起，是去年的 3.6 倍，接近全部作弊案例的四分之一。

针对利用智能设备实施的严重作弊行为，教育部已于本月 23 日对 6 名考生提出刑事控告。为防止类似事件再次发生，教育部计划今后加强检查，从源头上阻止可能用于作弊的物品被带入考场。

此外，教育部还将把高考和校内考试的监管标准扩大至其主管的 6 类国家级考试，并提高作弊处罚力度。

据IT之家此前报道，韩国政府为查获考场内未上交的手机，向高考考生与普通民众同步发送了紧急灾难通知短信。短信发送后，处于开机状态的手机将鸣响 10.5 秒警报。

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