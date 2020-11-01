华为李小龙：Mate 40/Pro 系列色彩视觉准确度比仪器测试结果更高，选择 6700k 校准

IT之家11月1日消息 10月底，华为正式发布了Mate 40和Mate 40 Pro、Mate 40 Pro+手机，华为Mate40系列延续Mate中轴对称设计，推出极具未来感的“星环设计”，如同穿越星际之门，探索未来之美，独特风格一眼可辨。

今天，华为手机产品线副总裁@李小龙Bruce_Lee 在微博上表示，华为Mate 40系列色彩视觉准确度实际上比仪器测试结果更高。Display P3标准的白点色坐标是6500k，但在OLED自发光屏幕上6500k的色温会比相同色温的标准LCD显示器看起来偏黄，这是同色异谱现象导致的。为了肉眼看起来和标准显示器完全相同，我们在产线上选择了按照6700k校准，这样仪器测试就会有200k的偏差。

在屏幕方面，华为 Mate 40 采用了 6.5 英寸的 68 度曲面屏，分辨率为 2376*1080，刷新率为 90Hz，触控采样率 240Hz，P3 色域，支持 2D 人脸识别和屏下指纹解锁。

华为 Mate 40 Pro 和 Pro + 采用了 6.76 英寸 88 度曲面屏，2772*1344 分辨率，90Hz 刷新率，触控采样率 240Hz，P3 色域，支持 3D 人脸识别和屏下指纹解锁。

IT之家整理报道，华为Mate 40 Pro和华为Mate 40 Pro+搭载5nm麒麟9000 SoC芯片，集成153亿晶体管；全新超感知徕卡电影影像系统引入前后双电影镜头和前后双超大广角；强大性能之外更加易用贴心，AI隔空操控、灵动熄屏显示让交互方式更丰富；未来感“星环设计”镜头搭配88°超曲环幕屏，极具视觉冲击力和标识感，延续采用中轴对称设计。

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